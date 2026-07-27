10 vestidos de verano de Mango que estilizan y favorecen a partir de los 50: fresquitos, modernos y elegantes

El verano es una de las mejores épocas para renovar el armario con prendas ligeras, frescas y versátiles. Los vestidos vuelven a convertirse en protagonistas porque permiten vestir con comodidad sin renunciar al estilo, tanto para una jornada de playa como para una cena al aire libre o una celebración especial. Estos son los 10 vestidos de verano de Mango que favorecen a los 50.

Esta temporada, la marca ha rebajado algunos de sus vestidos más buscados, con descuentos de hasta el 50%. Predominan los tejidos ligeros, los estampados florales, los tonos pastel y los acabados artesanales, tendencias que también aparecen en los informes de moda para primavera-verano del Instituto Tecnológico Textil AITEX. La combinación de colores suaves y materiales transpirables responde al deseo de vestir de forma cómoda sin perder elegancia. Estos son cinco vestidos de Mango que destacan por su diseño y su buena relación calidad-precio.

Vestidos de verano de Mango que estilizan

Largo de punto calado

El primero de la selección apuesta por una de las tendencias más visibles de la temporada: el punto calado. Este vestido largo, disponible en un delicado azul celeste, ha reducido su precio de 39,99 euros a 25,99 euros, lo que supone un descuento del 35%.

Su diseño entallado estiliza la silueta sin resultar excesivamente ajustado. El cuello recto y los tirantes anchos aportan un aire sofisticado que permite utilizarlo tanto en eventos como en cenas estivales. Al formar parte de la colección de fiesta de Mango, resulta una alternativa elegante para quienes buscan un look sencillo con un toque especial.

Vestido de bambula con bordados calados

Este vestido largo en color crudo combina el efecto arrugado característico del tejido con delicados bordados calados que aportan un acabado artesanal.

Su precio ha pasado de 49,99 euros a 29,99 euros, un descuento del 40%. El escote de pico, los tirantes finos y la cintura ajustable mediante lazo permiten adaptarlo fácilmente a diferentes tipos de cuerpo. Además, el forro interior aporta comodidad y evita transparencias, convirtiéndolo en una opción ideal para vacaciones o escapadas.

Largo con fruncidos: 10 vestidos de verano de Mango

Para quienes buscan una prenda sencilla y económica, este vestido largo de punto fino es una de las mejores oportunidades de las rebajas. Su precio actual es de 12,99 euros frente a los 25,99 euros originales, con una rebaja del 50%.

Disponible en un favorecedor rosa claro, incorpora cuello redondo, tirantes finos y discretos fruncidos que aportan movimiento al conjunto sin recargar el diseño.

Vestido floral con cintura fruncida

Los estampados florales nunca desaparecen completamente del armario estival, pero este año vuelven con fuerza en versiones más luminosas y naturales. Este vestido midi confeccionado en algodón destaca por su tono amarillo y por su diseño evasé, muy cómodo para el día a día. Su precio ha bajado de 49,99 euros a 35,99 euros.

Vestido de tul con estampado floral

Quienes prefieran un estilo algo más sofisticado encontrarán una buena alternativa en este vestido midi confeccionado en tul semitransparente con forro interior. Su precio ha pasado de 25,99 euros a 15,99 euros, con un descuento del 38%.

El estampado floral sobre fondo negro permite utilizarlo tanto durante el día como por la noche. Los tirantes regulables, el escote de pico y el fruncido en la cintura contribuyen a crear una silueta equilibrada y cómoda.

Vestido evasé

Vestido confeccionado en tejido fluido. Diseño evasé. Diseño midi. Cuello redondo. Sin mangas. Detalle de costuras en la parte delantera. Cierre de lágrima. Sin forro. Disponible Plus.

Con detalle en puntilla

Vestido confeccionado en tejido fluido. Diseño recto. Diseño largo. Escote de pico. Manga corta. Detalle encaje. Estampado floral. Sin cierre.

Vestido satinado

Tejido satinado. Efecto arrugado. Diseño largo. Cuello halter. Sin mangas. Espalda abierta con tira. Cierre de lazo ajustable. Sin forro. Esta prenda pertenece a nuestra colección de fiesta y evento, diseñada para elevar tus looks en ocasiones especiales.

Vestido asimétrico

Tejido mezcla de lino y lyocell. Diseño entallado. Diseño asimétrico. Diseño midi. Cierre de cremallera lateral. Detalle fruncido en el lateral. Sin mangas. El color verde es exclusivo online. Ahora está rebajado a 29,99 euros.

Vestido drapeado

Vestido largo fluido con efecto arrugado. Diseño recto. Cuello drapeado. Tirante fino ajustable. Espalda abierta con tiras. Sin cierre. Forro interior. Esta prenda pertenece a nuestra colección de fiesta y evento, diseñada para elevar tus looks en ocasiones especiales.

Cómo elegir el vestido más adecuado

Antes de decidir una compra conviene pensar en el uso que tendrá la prenda. Los tejidos ligeros, como el algodón o la bambula, suelen ser más agradables durante los días de calor, mientras que el punto calado o el tul ofrecen un acabado más elegante para ocasiones especiales.