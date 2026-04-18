Jesulín de Ubrique, sobre el ‘toa, toa, toa’, en ‘Tu cara me suena’: «Es un bulo»

Aunque he tenido que esperar hasta pasadas las 00 h, Jesulín de Ubrique ha salido por fin al enorme plató de Tu cara me suena. Después de que la semana pasada debutase convertido en Melendi, el ex torero ha tenido que meterse en la piel de otra leyenda del pop en español como es David Summers. Además, ha aprovechado su intervención para desmentir un bulo sobre su mítico ‘toda, toda, te necesito toda’, canción que sigue en nuestra memoria.

Treinta años he tenido que esperar para poder ver a Jesulín cantar en directo, puesto que sacó aquel disco en el que se estrenaba como cantante y a las pocas semanas decidió retirarse de la música por las críticas recibidas. Para eso, tuvo que pagar una gran penalización por cancelar la gira que tenía prevista en España y América.

Tras el buen sabor de boca que dejó la semana pasada con Melendi, el reto de esta semana era convertirse en un ‘malote’ y ligón de los años 80 gracias a la canción Devuélveme a mi chica. Sí, esa que todos (yo también) conocemos como Sufre, mamón.

Las dificultades de esta semana para el andaluz eran dos: quitarse su característico ceceo andaluz y dejar de ser un buenazo. Ya en los ensayos, Ángel Llácer ha querido sacar la mala leche de Jesús Janeiro, pero ha sido imposible.

Está claro que lo de ser un chuleta madrileño no le iba a salir bien, puesto que Jesús parece muy noble ante las cámaras (aunque esta frase no le gustará a Belén Esteban), pero ha podido hacer mucho en su imitación.

La verdad sobre el mítico ‘toa’, ‘toa’, ‘toa’

Antes de subirse al clonador, el de Ubrique ha podido charlar con Manel Fuentes y recordar una anécdota vivida tras las cámaras. «El otro día me viene y me dice: ‘Manel, que yo no cantaba Toa, toa, toa’», ha desvelado el presentador de Tu cara me suena.

A Jesulín se le ha cambiado la cara y se ha puesto muy serio para aclarar de una vez por todas esta broma que lleva décadas circulando por España: «Yo cantaba ‘toda, toda, toda’». «¿Es un bulo que tú cantases toa?», ha preguntado el catalán, a lo que Jesús le ha insistido: «Imposible, me juego el pellejo».

La actuación de Jesulín de Ubrique como Hombres G

Lo cierto es que el marido de María José Campanario no ha tenido (según mi punto de vista) ni de lejos la chulería de David Summers y en algunos momentos se ha perdido en la letra, pero es de aplaudir que haya eliminado el acento andaluz por unos minutos para intentar meterse en el personaje y hacer una buena imitación.

Tampoco ha desafinado demasiado, algo que el jurado le ha querido reconocer nada más terminar su actuación. Ángel Llácer ha sido el que ha reconocido su esfuerzo en los ensayos: «Eres una esponja». Además, ha querido felicitarle por su voz: «Llevabas 30 años sin cantar. ¿Dónde has estado estos 30 años? Tenías que haber cantado más», le ha dicho.

Jesulín se ha adaptado a ‘Tu cara me suena’ mejor que Bertín Osborne el año pasado

En las primeras dos galas, el ex torero ya ha dejado claro que ha ido a pasárselo bien de verdad y que está consiguiendo dejar a un lado su timidez. En cambio, en la anterior edición era muy evidente que en las primeras semanas Bertín no estaba disfrutando nada, aunque al final sí que supo quitarse los complejos y caracterizarse de lo que hiciese falta.

Una de las polémicas más repetidas en redes sociales era que Osborne había firmado una cláusula en la que tenía prohibido hacer de mujer. El programa y el cantante desactivaron esos rumores convirtiéndole en María del Monte, que le pudo acompañar en el plató. Aquello fue un golpe maestro con el que se rieron de los rumores.

Mientras toca esperar para ver a Jesulín de Ubrique vestido de mujer, hay que recordar la gran actuación que realizó la semana pasada y la gran victoria de su compañera María Parrado.