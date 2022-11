Si una cosa está clara, es que el patrimonio de Jorge Javier Vázquez no deja de crecer como la espuma. Dada su popularidad en televisión y en otros ámbitos, el presentador está teniendo oportunidad de agrandar sus arcas económicas al máximo, razón por la que ha podido adquirir una casa que no ha pasado desapercibida para sus seguidores ni para algunos medios de comunicación.

Ha sido durante este mismo día cuando ha salido a la luz que el maestro de ceremonias de Sálvame habría optado por adquirir una nueva vivienda tan solo a unos metros de distancia de su residencia actual, la cual compró en 2010 y nunca ha tenido reparo de enseñar a la prensa con el mayor de los orgullos.

La revista Diez Minutos ha sido la encargada de desvelar algunos detalles sobre el nuevo nidito del de Badalona, ubicado en una exclusiva urbanización al norte de Madrid y que ya promete ser el enclave perfecto para que el catalán goce de su tiempo libre, el cual es bastante escaso teniendo en cuenta el sinfín de compromisos profesionales que tiene que hacer frente.

En primer lugar, cabe destacar que la propiedad en cuestión posee nada más y nada menos que 2.418 metros cuadrados de terreno que habrían resultado de un gran atractivo al presentador concretamente en el mes de septiembre, es decir, justo después de su vuelta de unas vacaciones de lo más convulsas en las que incluso tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital de Perú por mal de altura. Pero sea como fuere, el periodista mira al futuro con optimismo y esta parcela promete darle una nueva vida de lo más prometedora ya que está registrada como “edificio-hotel” al contar con una construcción antigua basada en dos plantas de ladrillo visto y hormigón, además de una entrada con garaje y vestíbulo.

Según el medio mencionado, la primera planta está construida en voladizo sobre el piso de entrada y en ella se pueden encontrar las habitaciones. No obstante, esta distribución no habría convencido del todo a Jorge Javier, motivo por el que estaría pensando en construir otras estancias a su gusto para disponer de las habitaciones que desee dentro del perímetro establecido. Por el momento, todavía no han empezado las obras, pero el terreno tal y como está es ya el lugar perfecto para que todos los animales de Vázquez puedan campar a sus anchas, entre los que están sus perros y cómo no, su burro Fortunato, el cual regalaron al presentador en plena emisión de Sálvame y ya se ha convertido en uno de sus compañeros de vida indispensables.

Cabe destacar que esta nueva propiedad estaría tasada en casi un millón y medio de euros, y Jorge Javier para su adquisición habría pedido una hipoteca de prácticamente el importe total. Una cantidad muy similar a la que en su día costó su vivienda actual, que rondaba en torno a los dos millones de euros que el presentador pudo pagar a plazos gracias a su ardua labor al frente del espacio de las tardes de Telecinco.