Premios Iris: del brillo de la alfombra roja a la decadencia de ‘Sálvame’

La ciudad de Madrid ha acogido un año más la celebración de la entrega de los Premios Iris, que coinciden con el Día Mundial de la Televisión. Unos galardones organizados, precisamente, por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, y dedicados a los mejores profesionales y formatos de la industria nacional.

Una ceremonia que ha tenido lugar en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en el recinto Kinépolis de la Ciudad de la Imagen y a la que han asistido numerosos rostros conocidos del panorama internacional. Más de 800 profesionales de la industria audiovisual se han trasladado hasta el lugar para este importante evento, al que no han faltado figuras como Raquel Sánchez Silva, Boris Izaguirre, Nathalie Poza o Mercedes Milá. Esta última ha sido galardonada con el Premio de honor a la Trayectoria, aunque no ha acudido a la gala y ha sido su hermano Lorenzo el encargado de recoger el premio en su nombre.

Por la alfombra roja se ha podido ver a algunos de los rostros más destacados del mundo de la televisión, que han derrochado elegancia y estilo. Es el caso de Raquel Sánchez Silva, que ha apostado por un llamativo vestido midi con pailletes y plumas en tonos rosas y stilettos a juego.

Nathalie Poza ha sido una de las más discretas de la noche, con un modelo asimétrico de corte helénico en color negro. También de negro ha ido María Casado, que ha recibido uno de los galardones de la noche. La periodista se ha mostrado muy agradecida por este reconocimiento.

Carmen Morales ha apostado por un estilismo en clave años ochenta, con un jumpsuit en tejido brillante, manda francés y bajo acampanado, que ha combinado con una blazer con solapas satinadas.

Rappel tampoco ha querido perderse esta entrega de los Premios Iris .»Es una noche de fiesta de televisión, que es como una gran familia a la que llevo unido toda mi vida. 60 años, nada más», ha dicho el vidente, que ha reconocido que echa de menos que se haga un tipo determinado de programas que ya no tienen cabida en la parrilla. Rappel no ha tenido reparos en hablar sobre qué suele ver él: «veo algo, pero creo que lo que hay ahora es destripa-corazón. No es corazón, porque dentro del corazón podría haber programas bonitos, reencuentros bonitos, homenajes a personas que han sido mitos en la televisión. Hacen lo que el público ve», ha confesado.

Otra de las figuras que no ha querido faltar ha sido Pepe Rodríguez que, en este caso, ha sido el responsable de entregar uno de los premios. El chef ha reconocido que este es uno de los eventos más importantes para el entorno de la televisión. Pepe ha asegurado que, aunque él esté en la tele, no es de la tele: «nunca he sido un gran consumidor de televisión. Me encanta lo que hago, lo disfruto y creo que he cogido el pulso a lo que es», ha asegurado.

Boris Izaguirre es uno de los miembros de la Academia y, además, ha sido uno de los encargados de entregar un premio: «la televisión para mí es mi patria. Es mi casa. Ha hecho mi vida y me encanta formar parte de esta industria», ha recalcado el venezolano, que no ha revelado detalles sobre sus próximos proyectos.