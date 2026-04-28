China se prepara para el futuro y lanza al mar su mayor megaconstrucción: 100% eléctrica, con 128 m de eslora y 19 MWh

El Ning Yuan Dian Kun ya opera en aguas del este de China, cubriendo la ruta entre los puertos de puerto de Ningbo-Zhoushan y puerto de Jiaxing. Con sus 127,8 metros de eslora y capacidad para transportar 742 contenedores, se ha convertido en el mayor buque portacontenedores 100% eléctrico construido hasta la fecha. La nueva megaconstrucción china podría cambiar las rutas comerciales en el futuro gracias a su sistema de propulsión funciona con 10 baterías modulares que, en conjunto, alcanzan casi 19 MWh.

En el plano técnico, incorpora motores síncronos de imanes permanentes de 875 kW, diseñados para maximizar la eficiencia, junto a un sistema de recarga dual que reduce significativamente el tiempo de parada en puerto. A esto hay que sumar que disminuye la resistencia al viento entre un 15% y un 20%, además de incorporar sistemas de navegación inteligente con funciones como la evasión automática de colisiones y control digital conectado a la nube.

La nueva megaconstrucción de China

#xuatnhapkhau #shipping #containership #chinashipping ♬ оригинальный звук – yadzu @vietnampostlogistics 🗓️Ngày 15/4/2026, tàu Ning Yuan Dian Kun chính thức rời Ningbo-Zhoushan đi Jiaxing 📍đánh dấu việc Trung Quốc đưa vào khai thác thương mại tàu container thuần điện, thông minh, cỡ 10.000 tấn lớn nhất thế giới hiện nay. 📌 Thông số chính • Sức chở: 742 TEU • Chiều dài: 127,8 m • Chiều rộng: 21,6 m • Chiều cao mạn: 11,5 m • Mớn nước tối đa: 8,5 m • Pin: 10 bộ pin dạng container • Tổng dung lượng pin: ~20.000 kWh • Hệ động lực: thuần điện, không đốt nhiên liệu hóa thạch khi khai thác tuyến ven bờ #logistics

China ha dado un gran paso cualitativo en la descarbonización del transporte marítimo con la entrada en operación del Ning Yuan Dian Kun, considerada la mayor megaconstrucción marítima 100% eléctrica del mundo. Según la operadora Ningbo Ocean Shipping, este buque puede evitar la emisión de hasta 1.462 toneladas de CO₂ al año. Este avance se enmarca en una tendencia global; países como Noruega están desarrollando proyectos similares para rutas regionales, lo que evidencia el creciente interés por electrificar el transporte marítimo de corta distancia. Asimismo, la electrificación de rutas estratégicas podría transformar la competitividad entre puertos y navieras, obligando a una rápida adaptación ante normativas ambientales cada vez más exigentes.

El buque cuenta con unas dimensiones de 127,8 metros de eslora, 21,6 metros de manga y 6,2 metros de calado, con capacidad para transportar hasta 742 contenedores estándar. En el apartado técnico, el sistema energético se compone de 10 baterías modulares que suman alrededor de 19 MWh de capacidad, las cuales dos motores síncronos de imanes permanentes de 875 kW, optimizados para mejorar la eficiencia y reducir pérdidas energéticas. Además, incorpora un sistema de recarga dual que combina conexión a red eléctrica de alta tensión en puerto con intercambio rápido de baterías, lo que permite reducir los tiempos de inactividad y mantener la continuidad operativa.

Otro elemento destacado es el diseño del casco, con una proa optimizada que disminuye la resistencia al viento entre un 15% y un 20%, contribuyendo así a reducir el consumo energético global del buque. A esto se suma un sistema de navegación inteligente que integra funciones de evasión automática de colisiones, control de alta precisión y conectividad con plataformas en la nube, reforzando la digitalización del transporte marítimo.

Según el astillero, el Ning Yuan Dian Kun representa «una síntesis de tecnologías verdes y soluciones inteligentes aplicadas a la construcción naval y se considera un paso clave en la evolución del transporte marítimo de corta distancia».

En la misma línea, su buque gemelo, el Ning Yuan Dian Peng, se encuentra en fase de pruebas para incorporarse próximamente a la misma red operativa. Ambos formarán parte de una estrategia más amplia que busca impulsar rutas marítimas sostenibles y transformar un sector que representa cerca del 3% de las emisiones globales.

Greenwater 01

Ésta es la segunda megaconstrucción sostenible del transporte marítimo en China, que lanzó portacontenedores eléctrico en el río Yangtsé el año pasado. El Greenwater 01 fue desarrollado por China Ocean Shipping Group (Cosco) y tiene 120 metros de eslora y 24 metros de manga. Tiene una capacidad de batería de 50.000 kWh, que puede ampliarse hasta 80.000 kWh.

El sistema energético se basa en varios módulos de baterías de 1.600 kWh cada uno, capaces de alimentar el barco durante aproximadamente un día de operación continua. Para trayectos más largos, el diseño permite ampliar el número de módulos hasta cuatro conjuntos.. En términos de consumo, se estima que un viaje de ida y vuelta requiere unos 80.000 kWh, equivalentes a unas 15 toneladas de fuel oil en embarcaciones tradicionales.

«El portacontenedores eléctrico de 700 TEU es el primer gran portacontenedores del mundo totalmente eléctrico para el transporte de larga distancia», escribió Cosco Shipping en Marzo de 2023. «Tras su construcción, esta serie de buques se pondrá en funcionamiento en el río Yangtsé. Hará realidad la modernización ecológica de la vía navegable dorada y aportará la experiencia y las soluciones de las principales empresas estatales para que la industria naviera interior y costera de China reduzca sus emisiones.»