Noruega perfora 27 km de roca a 392 metros de profundidad bajo un fiordo para construir el túnel de carretera submarino más grande y profundo del mundo

Actualmente, recorrer el trayecto entre Trondheim y Kristiansand puede llevar alrededor de 21 horas, ya que es necesario realizar hasta siete travesías en ferry, que además pueden verse afectadas por el mal tiempo. Para mejorar la conectividad entre ambas ciudades, se ha puesto en marcha el proyecto Rogfast, un túnel submarino que se excavará bajo el fiordo de Boknafjorden, en la costa oeste de Noruega. La infraestructura tendrá aproximadamente 27 kilómetros de longitud y alcanzará una profundidad máxima cercana a los 392 metros bajo el nivel del mar.

El diseño contempla cuatro carriles (dos por sentido) y una conexión intermedia hacia la isla de Kvitsøy mediante una rotonda subterránea situada a gran profundidad. Cuando entre en funcionamiento, previsiblemente en 2033, el tiempo de viaje se reducirá de las 21 horas actuales a cerca de 10. Además, los conductores podrán realizar todo el trayecto por carretera, sin depender de las conexiones en ferry, que muchas veces quedan suspendidas por las condiciones meteorológicas.

Noruega tendrá el túnel de carretera submarino más grande del mundo

Noruega ha iniciado uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del mundo: la construcción del túnel submarino Rogfast, que aspira a convertirse en el más largo y profundo del planeta. Con un presupuesto estimado de unos 46.000 millones de dólares, esta obra busca transformar por completo la conexión por carretera entre el norte y el sur del país. Con una longitud aproximada de 26 kilómetros y profundidades de hasta 392 metros bajo el nivel del mar, estará compuesto por cuatro carriles distribuidos en dos tubos independientes, diseñados para garantizar un flujo constante y seguro de vehículos.

El Gobierno noruego financia cerca del 40% del coste total del proyecto, mientras que el resto se sufragará mediante peajes. Esta fórmula busca asegurar la viabilidad económica a largo plazo de la infraestructura. Además del impacto en la movilidad, el túnel tendrá efectos positivos en la economía regional, al facilitar el comercio, el turismo y la conexión entre dos de las ciudades más importantes de la costa oeste.

«El túnel mejorará significativamente la conectividad a lo largo de la costa oeste de Noruega, al crear un enlace más rápido y fiable entre las regiones de Stavanger y Haugesund», explica Anne Brit Moen, directora de proyecto en Skanska, la constructora responsable de las obras de la parte norte del túnel.

Avance de las obras

El túnel estará formado por dos tubos independientes, cada uno con dos carriles, pensados únicamente para el tráfico de vehículos. A mitad del recorrido incorporará además un elemento poco habitual en este tipo de infraestructuras: una doble rotonda situada a unos 260 metros bajo el nivel del mar, que servirá como nodo de enlace con un túnel secundario hacia la isla de Kvitsøy.

Como ocurre en la mayoría de túneles modernos, el Rogfast se está excavando desde ambos extremos al mismo tiempo para cumplir con los plazos previstos. Esto implica que los dos equipos de obra tendrán que coincidir exactamente en el punto medio del trazado, con un margen de error extremadamente pequeño, de apenas unos 5 centímetros. Este nivel de precisión, considerado de los más exigentes a nivel global, permite optimizar el proyecto en varios aspectos: reduce tiempos de construcción, evita sobrecostes y también minimiza residuos y emisiones.

Para alcanzar tal nivel de precisión, los ingenieros emplean un sistema de escaneo láser giratorio con espejos. Este dispositivo registra continuamente el avance de la excavación, midiendo cada sección del túnel y generando alrededor de dos millones de puntos de datos por segundo. Toda esa información se utiliza para construir un «gemelo digital» del túnel en tiempo real, una representación virtual que los equipos comparan constantemente con los planos originales.

«Está un poco alejado de la visión romántica del topógrafo mirando a través de un ocular», comenta Burkhard Boeckem, director de tecnología de Hexagon, según recoge El Confidencial. «Si te desvías de esto, creas mucho más material que debe ser extraído, y luego mucho más que debe ser rellenado de nuevo: son un montón de camiones enteros. Así que no es solo un factor de riesgo, sino también un factor muy económico»

Autopista E39

El Rogfast forma parte de un plan más amplio para modernizar toda la autopista E39, con el objetivo de sustituir progresivamente los viajess en ferry por conexiones fijas, incluyendo soluciones innovadoras, como túneles flotantes o estructuras suspendidas. Con sus 26 kilómetros, el Rogfast superará al actual récord del túnel de Lærdal, que hasta ahora ostenta el título del túnel vial más largo del mundo con 24 kilómetros. Esta instalación tiene conexión a Internet ininterrumpida y zonas de emergencia perfectamente equipadas cada 500 metros.