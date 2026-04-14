Sobresalto de Alcaraz en su estreno en el Conde de Godó: gana a Virtanen con susto físico y deportivo

Carlos Alcaraz se estrena en el Conde de Godó con más sustos de los esperados. Otto Virtanen, el número 130 del mundo, un finlandés hasta ahora desconocido, le ha plantado cara en la arena de Barcelona, sobre todo en el primer set. Alcaraz está en octavos del Godó, sí, pero en menudo lío le metió el bueno de Otto en su primer contacto con la tierra barcelonesa (6-4, 6-2).

Sobresalto sorprendente en el inicio de Carlos Alcaraz en este Conde de Godó en el que es el máximo favorito y en el que tiene la oportunidad de recuperar el número 1. Para ello tendrá que ganar el torneo (el año pasado perdió en la final). El comienzo de todo ello ha sido de dos caras: un primer set durísimo, de casi una hora, en el que Virtanen le exigió al máximo, incluso con otro susto, el físico.

En una primera manga dura para Alcaraz, el finlandés se mantuvo muy serio a su saque e incluso desperdició tres bolas de breaks (0-40 en el quinto juego) que le acabaron condenando. Virtanen peleó como un campeón, salvando también opciones de rotura de Alcaraz, que al final sacó la experiencia para terminar con la ilusión de su rival. Lo hizo tocado.

Y es que con 5-4, y tras un juego largo en el que Virtanen le llevó al máximo, Carlos pidió atención médica por la muñeca derecha. Le pusieron una crema, le hicieron un masaje, se la vendaron y le dijo al fisio que «podía jugar bien». Y vaya que sí podía. Justo en ese momento se sacudió los problemas e hizo un break a Virtanen con el que acabó el set (6-4). La pelea del finlandés fue para destacarla, salvando bola de set, mostrándose al mundo del tenis de una manera meritoria.

Otra historia fue el segundo set, donde a Virtanen se le acabó la batería. Era como si hubiera echado el mayor esfuerzo de toda su carrera en esa primera manga. En la segunda se quedó sin fuerzas y ahí sí ya ocurrió lo esperado: Alcaraz le ganó sin problemas, aunque siguió el finlandés dando la cara. Se lleva la mejor de las ovaciones, porque regaló una batalla contra Carlos que no se esperaba y que avisa al español para el futuro más inmediato.