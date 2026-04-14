Alcaraz se machaca en Barcelona: busca el título en el Conde de Godó y recuperar el número 1

Carlos Alcaraz está listo para ganar en Barcelona y recuperar el número 1. Arrebatará a Jannik Sinner el primer puesto del ranking ATP si gana el Trofeo Conde de Godó. Tras perder el año pasado la final ante Rune, el murciano tiene en este 2026 una nueva oportunidad de reencontrarse con uno de los títulos que más ilusión le hace ganar, ya que es uno de los dos torneos principales que hay en España.

Antes de su debut ante el finlandés Otto Virtanen, número 130 del ranking ATP, Alcaraz se ha entrenado en las pistas del Trofeo Conde de Godó. OKDIARIO ha podido presenciar al número 2 del mundo en el entrenamiento previo a ese debut en Barcelona, un entreno exigente, propio de este tipo de situaciones antes de un gran torneo.

Alcaraz llega con ganas. Este primer partido corresponde a la ronda de dieciseisavos de final del Conde de Godó y el objetivo no es otro que llegar a la final y ganarla. De esa forma, sólo con la victoria, recuperará el número 1 del mundo.

A su llegada a Barcelona para este Conde de Godó, tras la derrota ante Jannik Sinner en el Masters 1000 de Montecarlo, Carlos Alcaraz explicó que «poder ser número uno en Barcelona es una motivación extra» y, sobre el italiano que «obviamente es un alivio no encontrarlo en algún torneo». Sinner no está presente en este Trofeo Conde de Godó.

El murciano, que aspira a recuperar el número 1 mundial y de paso el cetro barcelonés perdido en la pasada edición, en la que perdió la final –medio lesionado– con el danés Holger Rune (7-6 y 6-2), aseguró que está centrado en este Godó y con la mente puesta en intentar «seguir el camino».

El Trofeo Conde de Godó es una de las citas más significativas del calendario tenístico por la tradición que emanan las pistas del Real Club Tenis de Barcelona. Con la llegada de la primavera, los mejores jugadores del circuito aterrizan en Europa para la disputa de la gira de tierra batida. El reciente Masters 1000 de Montecarlo ha sido la primera parada de la arcilla europea, que ahora se traslada a España para la disputa del Trofeo Conde de Godó y el Mutua Madrid Open en las próximas semanas.