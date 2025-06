Así es Carmen Montero, la novia jerezana de Russell que se hizo viral en la final de Roland Garros

Roland Garros se llenó de VIPs que quisieron ver en directo uno de los grandes eventos deportivos del año, la final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el Grand Slam de la tierra batida. Tony Parker, Spike Lee, Natalie Portman, Pharrell Williams, Dirk Nowitzki o Dustin Hoffman fueron algunas de las grandes personalidades que disfrutaron del gran triunfo de Alcaraz en París. No lo celebró tanto George Russell, piloto de Fórmula 1 al que se vio animando repetidamente a Sinner.

Por ello, y por las risas y el pique sano con su pareja, la española Carmen Montero, ambos se hicieron virales en las redes sociales durante este domingo. Obviamente, la jerezana disfrutó al máximo con la remontada del jugador español en una final épica, y además pudo celebrar el título de Alcaraz junto a un Russell que quedó muy claro que era Sinnerista durante la final de Roland Garros.

carmen is NOT listening to his ass 😭 pic.twitter.com/aYzs3n9v2f

— amelia (@63loyal) June 8, 2025