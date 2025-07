Nagelsmann toma partido en la guerra entre Ter Stegen y el Barça: «Debe ser titular para…»

La situación de Marc André ter Stegen en el Barcelona podría afectarle a su titularidad en la selección alemana de Julian Nagelsmann. Ahora mismo, el meta está de baja tras pasar por el quirófano para solucionar sus problemas de espalda, pero cuando se recupere volverá a vestir la camiseta de su país siempre y cuando esté «sano» y sea «el número uno del club». Esta es la condición que le ha puesto su seleccionador para que juegue con Alemania.

Esto no va a ser fácil de cumplir, al menos en el Barcelona, porque el club que preside Joan Laporta no cuenta y le ha puesto en el mercado. La intención de la entidad azulgrana es traspasar al alemán para hacer caja y poder entrar en la regla 1:1 para inscribir jugadores. Con su operación de espalda, el portero estará varios meses de baja y desde el Barça quieren que se le diagnostique como baja de larga duración para poder liberar su ficha e inscribir a otro en su lugar, como hicieron con Christensen el año pasado para meter a Dani Olmo.

Nagelsmann reconoció en el Congreso Internacional de Entrenadores en Leipzig que tiene «una comunicación excelente» con Ter Stegen, que «conoce muy bien la situación actual y puede evaluarla correctamente». No obstante, el seleccionador alemán dejó claro que si no tiene minutos no irá con la selección alemana: «Es nuestro portero titular cuando está sano y cuando es el número uno del club, y esto no es distinto a cualquier otro jugador».

«Ahora mismo hay otro portero que jugará, y no puedo revelar su nombre para no adelantarme a los acontecimientos. Si Marc vuelve a ser el portero titular de su club, sin duda podría ser nuestro primer portero, porque se lo merece. Pero debe cumplir las condiciones necesarias, como cualquier otro jugador», agregó Nagelsmann al ser preguntado por la situación de Ter Stegen cuyo regreso será evaluado a la vuelta en función de los minutos que tenga en Barcelona: «Después del período de rehabilitación, debería volver a participar en el club y ser el número uno allí, así que ya veré».

Se ha especulado mucho con la posible vuelta de Manuel Neuer a la Mannschaft, algo que el propio Nagelsmann ha descartado de forma contundente: «Esa posibilidad no existe». La gran incógnita es quién ocupará el puesto de Ter Stegen en su ausencia. Todo apunta a que Oliver Baumann, guardameta del Hoffenheim, es la gran alternativa a cubrir esa baja, pero el seleccionador germano no ha querido dar nombres.