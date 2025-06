Sinner tiene pesadillas con la derrota ante Alcaraz en Roland Garros: «Pasé varias noches sin dormir»

La derrota ante Carlos Alcaraz en Roland Garros dejó muy tocado a Jannik Sinner. El tenista italiano ha aterrizado en Alemania para disputar el famoso Torneo de Halle, la primera y única prueba sobre hierba para preparar la cita de Wimbledon. Aquí ganó el año pasado el número uno del mundo e intentará defender su corona.

Pero no llega en las mejores condiciones. La derrota con el español le ha dejado muy tocado y debe reponerse rápido para intentar ganar en Halle: «A menudo me lamento de los tres puntos de partido que dejé escapar ante Alcaraz en Roland Garros. Son cosas que pasan, y no sé qué pasará en el futuro. Eso no es lo más importante, pero debo olvidar las cosas negativas y ver qué puedo hacer aquí en Halle».

Sinner reconoció en la previa de este torneo que ha pasado varias noches sin dormir tras la derrota frente a Alcaraz en la final de Roland Garros: «Para mí es positivo jugar otro torneo, cada partido es un nuevo comienzo y me obliga a estar preparado mentalmente para darlo todo en la pista. Por eso es estupendo estar aquí en Halle. Pero sí, tras la final de Roland Garros he pasado varias noches sin dormir, aunque creo que todo va a mejor. Mi familia y mis amigos me apoyan, y eso es lo más importante para mí. El tenis es importante en mi vida, pero mi familia y mis amigos lo son más. Pero aún sí sigo pensando a menudo en ese partido».

«He estado relajado con mi familia. Hemos hecho una barbacoa, jugué a tenis de mesa… cosas normales, nada especial. Me gusta volver a casa cuando hay mucho jaleo, me siento seguro en mi casa y con mis amigos. Saben cómo soy y cómo era antes. Me conocen muy bien. He estado relajado y he llegado este viernes a Halle. Ahora sólo me importa dar el cien por cien en este torneo. El primer partido sobre hierba es difícil, pero estoy feliz de estar aquí», comentó el de San Candido sobre sus días después de perder en Roland Garros.

Sinner se centra en Halle

El número uno del mundo quiere olvidar lo sucedido en París y centrarse ya en la gira de hierba, empezando por Halle. Aquí no se cruzará con Alcaraz, ya que el tenista de El Palmar jugará el torneo de Queen’s. Sinner ganó Halle el año pasado tras superar al polaco Hurkacz en la final. Ahora llega en diferentes condiciones, algo abatido por la derrota en Roland Garros, pero con la esperanza de poder dejar el pasado atrás y centrarse en preparar Wimbledon de la mejor manera posible.

«El primer entrenamiento en Halle ha ido bien. No había vuelto a jugar desde París, así que mis sensaciones sobre la pista no han sido perfectas, pero creo que mejoraré. Un buen jugador de hierba tiene que moverse bien. La pelota puede hacer un bote extraño y hay que sacar con inteligencia. Es una superficie en la que di un paso adelante el año pasado y veremos cómo va este año», concluyó Sinner antes de debutar este martes 17 de junio en Halle.