Así queda el ranking ATP tras ganar Alcaraz en Roland Garros: ¡Sinner amplía su ventaja!

El puño que prevaleció en alto tras la batalla entre Alcaraz y Sinner en la final de Roland Garros fue el del español. «¡Vamos!». El grito de Carlos Alcaraz se escuchó en toda la Philippe Chatrier y retumbó en la eternidad. Acababa de reducir a Sinner y conquistar así su segundo Roland Garros consecutivo. El público francés vive atrapado en un déjà vu constante que parece interminable. De Rafa Nadal, el rey saliente, a Carlos Alcaraz, el príncipe entrante.

El golpe del murciano es autoritario. Contra su mayor rival, en la primera final de Grand Slam que disputan y con remontada histórica. Un triunfo histórico que, sin embargo, carece de impacto en el ranking ATP. Sigue dominando Sinner, de hecho, con mayor ventaja que antes de que iniciara Roland Garros. El tenis y sus incongruencias. Carlitos sale de la Philippe Chatrier con los mismo puntos que trajo en su casillero.

Pues la temporada pasada también salió campeón, por lo que defendía 2.000 puntos. Cabe recordar que el sistema del ranking de la ATP se rige en base a los resultados de la pasada campaña. Valga la situación de Alcaraz como ejemplo. El año pasado ganó Roland Garros, por lo que esta temporada no podía ganar puntos al defender el montante total. En cambio Sinner, sí obtiene más puntos ya que ha mejorado el resultado del curso anterior, cuando fue semifinalista.

Claudicó precisamente ante Alcaraz en la antesala de la final, lo que reportó 800 puntos, 500 menos que los 1.300 que se ha llevado en esta edición al ser subcampeón. En otras palabras, Sinner aumenta en 500 puntos su ventaja respecto al murciano. El italiano lidera con 10.880 puntos por los 8.850 del español. Posiciones que no tienen visos de cambiar a corto plazo. Arranca la gira de hierba, con Wimbledon como plato fuerte.

Pero Alcaraz también fue campeón sobre el pasto de Londres en 2024, por lo que no aumentará su puntuación pese a revalidar su corona. Lo único que puede hacer es no perder. Y eso imponiéndose en el All England Lawn Tennis, si cae en semifinales ya restaría puntos. Quien tiene una buena oportunidad en la capital inglesa es Sinner. Cuartofinalista en la pasada edición, no tendría ni que alcanzar la final para ganar puntos.

Alcaraz, segundo en el ranking ATP pese a ganar Roland Garros