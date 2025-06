Alcaraz responde a los críticos: «Me gusta la fiesta… pero primero el tenis»

El público de la Philippe Chatrier vive atrapado en un déjà vu constante que parece interminable. De Rafa Nadal, el rey saliente, a Carlos Alcaraz, el príncipe entrante. El golpe del murciano en París fue autoritario. Contra Sinner, mayor rival, y en la primera final de Grand Slam que disputan. Conquistó así su segundo Roland Garros y ya es el segundo tenista español con más Copa de los Mosqueteros.

«Este ha sido el partido más emocionante que he jugado hasta ahora, sin duda. Hoy el partido ha tenido de todo, momentos muy buenos, momentos muy malos. Estoy muy contento y orgulloso de cómo he afrontado todo. No ha sido fácil. Es el primer partido en el que remonté dos sets en contra. Creo que no había mejor ocasión para hacerlo que en la final de un Grand Slam», aseguró tras el partido.

Alcaraz espantó en con su triunfo en Roland Garros toda la crítica que se cernía sobre su figura. El motivo, su documental estrenado antes del Mutua Madrid Open en el que se mostraba tal y como es. Muchos entendieron como un error su mentalidad de querer disfrutar de la vida además de competir al más alto nivel. «No va a ganar Grand Slams acostándose a las siete de la mañana», comentó Bautista.

Su triunfo en la Philippe Chatrier refleja el trabajo del murciano y todo su equipo para alcanzar la gloria. «Creo que no se entendió bien», inició el murciano refiriéndose a su documental. «Me gusta salir de fiesta, como a todo chico de 21 y 22 años. Pero pongo primero el tema del tenis, soy un profesional», zanjó Carlitos cuya victoria en Roland Garros llena de argumentos sus palabras.