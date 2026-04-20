Alcaraz pone en duda estar en Roland Garros: «No puedo decir un plazo, la siguiente prueba será crucial»

Carlos Alcaraz deja en duda su presencia en Roland Garros, el Grand Slam de la tierra batida que empezará el próximo 18 de mayo. El tenista español tiene molestias en la muñeca derecha, problema físico que le surgió en su único partido en el Conde de Godó. «No puedo decir un plazo», ha explicado el murciano en los premios Laureus, donde también ha especificado que la «siguiente prueba va a ser crucial».

En declaraciones recogidas por OKDIARIO en la previa de la gala de los premios Laureus, que se celebra un año más en Madrid, Carlos Alcaraz ha dicho que no puede dar plazos para su regreso a la competición porque «el problema de que si das plazos fijos… puede ser antes, puede ser después, no lo sabemos hasta el momento».

Alcaraz ha llegado al Palacio de Cibeles, donde se celebra otro año la gala de los Laureus, con una férula, una protección, en la muñeca derecha. Es la imagen clara de sus problemas en esa muñeca que ahora le hace perderse parte de la temporada de la tierra batida.

«Sí puedo garantizar que haremos lo posible para poder estar», ha dicho Alcaraz sobre Roland Garros. Queda un mes para el inicio del Grand Slam de la tierra batida, en el que defiende el título ganado el año pasado, y Carlos Alcaraz deja esta duda sobre si estará en París. Antes, se disputarán los Masters 1.000 de Madrid -en el que el español ha dicho ya que no estará- y el de Roma.

En otras declaraciones a TVE, Alcaraz ha especificado que se está tomando estas molestias «con paciencia, intentando tener mucha paciencia» y que «está bien, esperando un poquito, tenemos unas pruebas de aquí en adelante en unos días».

Durante el encuentro de su estreno en Barcelona, jugado el martes de la pasada semana, Carlos Alcaraz sufrió molestias en la muñeca derecha. Ese encuentro, ante el finlandés Otto Virtanen, lo ganó, pero un día después anunció que no continuaría en Barcelona por esas molestias. Unos días después, el murciano anunció que no estará tampoco en Madrid, donde se celebrará desde esta semana el Masters 1.000.