Mosqueo con Mbappé por la gestión de su lesión de rodilla

En la cúpula del Real Madrid existe un importante descontento con Kylian Mbappé por cómo ha gestionado su lesión de rodilla en las últimas semanas. El club confió en el jugador y en su profesionalidad, pero algunos movimientos no han sentado bien en las altas esferas, tal y como relató Eduardo Inda en su sección de exclusivas en El Chiringuito de Jugones.

«Hay mosqueo porque no se entiende que Mbappé haya estado tanto tiempo fuera. Que ayer haya jugado medio partido, en Mánchester lo mismo y ahora se va a jugar con Francia. No ha sentado muy bien», especificó Inda.

«Hasta ahora ha sido ejemplar en su comportamiento y no ha tenido ningún problema. En el Real Madrid entienden que un problema serio era el apartado físico que ha arreglado Pintus. El otro es que, a la hora de presionar el ataque del rival, Vinicius y Mbappé no defendían. El equipo tiene mejores resultados cuando juega uno solo en lugar de los dos», añadió el director de OKDIARIO.

El Real Madrid no comprendió muy bien el motivo por el que tuvo que acudir a París en busca de una segunda opinión médica y la prolongada presencia que tuvo en la capital gala. El club cree que Mbappé podría haber sido un poco más discreto en aquella visita.

Además, consideran que Mbappé no hace bien viajando con la selección francesa después de haber pasado por esta lesión y piensan que lo más adecuado era que permaneciese en Madrid para completar la recuperación de su dolencia. En el club creen que Mbappé debería evitar un viaje largo a Estados Unidos como el que se avecina y también hacer una pequeña pretemporada antes de afrontar la fase decisiva del año con la Liga y la Champions en juego.

Mbappé y su versión de los hechos

Kylian apareció en la noche del lunes en un acto en Francia mandando un mensaje duro contra los médicos blancos. «Estoy recuperado al 100%. Tuve la oportunidad de encontrar un buen diagnóstico en París. Y juntos pudimos diseñar un plan para volver al mejor nivel con el Real Madrid y también de cara al Mundial», comentó.

Además, Mbappé no dudó en poner el foco en las críticas que ha recibido por estas decisiones que ha tomado con su rodilla. «La rodilla está bien, mucho mejor. Va bastante bien, aunque sé que ha habido bastante especulación al respecto y se han dicho mentiras. Es la vida de un deportista de alto nivel, estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificar y sin ningún fundamento», zanjó el jugador.