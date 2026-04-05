Militao se apunta al Bayern y Bellingham será suplente

Militao sí, Bellingham no. El Real Madrid se ha levantado este domingo tocado por la derrota en Son Moix, donde los blancos no estuvieron a la altura del escudo, de lo que se jugaban. Pero, como pedía Arbeloa en rueda de prensa, es el momento de empezar a mirar al martes, donde espera el Bayern en la ida de los cuartos de final de la Champions. Y también llega el momento de empezar a tomar decisiones respecto al once titular.

Si de Mallorca se puede destacar alguna cosa positiva es ver que Militao ha regresado a un gran nivel. No hay milagros, solo trabajo. El brasileño se ha tomado un tiempo más largo del necesario para terminar de sanar bien la lesión muscular en el bíceps femoral con afectación al tendón proximal. Podría haber vuelto antes, pero no era lo recomendado. El objetivo era que cuando regresara lo hiciese al cien por cien y con garantías de poder terminar a un gran nivel la temporada, algo que parece que se ha conseguido.

Ante el Mallorca jugó media hora, hizo un gran partido defensivamente hablando y marcó el gol madridista, aunque de poco sirvió. No obstante, la sensación es que está preparado para ser titular contra el Bayern en el estadio Santiago Bernabéu. Si no hay contratiempos, formará en el centro de la zaga junto a Rüdiger.

Bellingham no será titular

Por otro lado, Bellingham no será titular frente al Bayern, por lo que Arbeloa no tendrá que hacer frente a un gran dilema, ya que para que entre el inglés debe salir alguien, siendo Arda Güler o Thiago Pitarch los elegidos. Para el encuentro del martes, no será titular. Y es que su falta de ritmo todavía es importante.

Arbeloa va perfilando el once contra el Bayern con pocas dudas. Lunin será portero, ya que Courtois está lesionado. En el lateral derecho formará Trent, por muy mal que esté, mientras que una de las dudas será saber quién ocupa el costado izquierdo: Fran García o Álvaro Carreras. En el corte estará Tchouaméni, volverá Valverde y tendrá a su lado a Thiago Pitarch. Por delante jugará Arda Güler, con la pareja Mbappé y Vinicius formando en el ataque. Por lo tanto, Brahim será el damnificado del regreso del francés.

El Real Madrid buscará ante el Bayern en el Bernabéu un resultado que le permita hacerlo bueno para la vuelta, que se jugará dentro de una semana en el Allianz Arena. Tras el batacazo contra el Mallorca, este encuentro tiene una importancia superlativa, ya que la temporada en blanco está más cerca que nunca. La segunda consecutiva sin grandes títulos.