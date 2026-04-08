Cualquiera que viese en la noche del martes la ida de los cuartos de final de la Champions que enfrentó a Real Madrid y Bayern llega a la conclusión de que los alemanes son más equipo que los blancos. Los bávaros fueron mejores, superiores. Y lo normal es que en el Allianz hagan lo que no supieron hacer en el Bernabéu, que es sentenciar la eliminatoria. Y encima no estará Tchouaméni, con lo que eso supone, tras ver una amarilla bastante rigurosa.

Pero Arbeloa lo dejó claro tras el partido: «El que no crea que se quede en Madrid». Y en ese vestuario todos confían en asaltar Múnich porque «si alguien puede ganar allí son los blancos». No lo digo yo, lo dice el entrenador madridista y la historia más reciente. Tres victorias y un empate en las cuatro últimas visitas. No pierden desde 2012, con Mourinho como entrenador.

Motivos para creer

A ver, vamos a buscar argumentos para creer. El primero es que, a pesar de la superioridad que mostró el Bayern sobre el Real Madrid, los blancos obligaron a Neuer a hacer nueve paradas, convirtiéndole en el mejor jugador del partido. Esto, sin duda, es un argumento para creer, ya que si estando tan lejos de los alemanes son capaces de esto, como les dé por mejorar y estar más atinados pueden hacer mucho daño a los germanos en el Allianz.

Regresos clave

Nadie debe dudar de que Bellingham y Militao serán titulares en el Allianz y esto es motivo de alegría. El inglés estuvo francamente bien cuando salió al césped, mientras que el brasileño cambia la cara por completo del equipo desde atrás. Estos dos ‘fichajes’ son capitales, como el de Mendy, que será titular. Lo será porque nadie defiende como él y porque Carreras demostró ante Olise que no está a su nivel. Todo esto por no hablar del fallo que tuvo el gallego en el segundo gol. Tremendo. El francés estará recuperado en la vuelta y su presencia será capital.

Más acierto arriba

Por otro lado, parece complicado que Mbappé y Vinicius fallen tantas ocasiones. A poco que estén algo más inspirados, lo normal es que el Real Madrid convierta alguna que permita a los madridistas soñar con la remontada.

Un rival que invita

Por último, el Real Madrid debe tener motivos para soñar con la remontada porque el estilo de juego del Bayern no le va nada mal a la idea de juego de los blancos. Si los madridistas son capaces de defender bien, las ocasiones llegarán y la opción de lograrlo será real.