Casillas responde a las críticas tras la derrota del Madrid: «Lo que se hable ahora son paparruchadas»

La derrota del Real Madrid ante el Bayern ha suscitado muchas críticas entre el madridismo. Iker Casillas ha salido al paso para pedir «calma». Los blancos todavía están vivos en la eliminatoria gracias al gol de Mbappé. Este club ha demostrado que es capaz de remontar lo imposible. A lo largo de su historia, el conjunto madridista ha logrado grandes hazañas, incluso cuando nadie daba un duro por ellos.

Nunca hay que dar por muerto al Real Madrid. La eliminatoria son 180 minutos y todavía quedan 90. El resultado es muy corto (2-1 para el Bayern) y un gol en el Allianz lo igualaría todo. Por eso, Casillas ha lanzado un mensaje al madridismo pidiendo que esperen a junio, cuando acabe la temporada, para poner las notas al equipo.

«Las notas se dan en junio», empezaba diciendo Casillas, que asegura también en su perfil oficial de la red social X que «todo lo que se hable ahora son paparruchadas. De unos y de otros. Calma». La eliminatoria sigue abierta y si alguien sabe de remontadas en el Madrid en Champions, ese es Iker Casillas. El mostoleño ha vivido grandes noches de gloria en la máxima competición europea defendiendo esta camiseta y confía en que le den la vuelta.

Ya lo dijo Álvaro Arbeloa en sala de prensa, «si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid». El técnico confía en asaltar la casa del líder de la Bundesliga, y uno de los grandes favoritos a ganar esta Champions. En Alemania no se fían del Real Madrid ni se atreven a darle por muerto. El presidente del Bayern resaltó que «solo vamos ganando 1-0».