La imagen que indigna al madridismo: un influencer se corta el pelo durante el Real Madrid-Bayern

Los aficionados del Real Madrid están hartos de los influencers en el Santiago Bernabéu. En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo de un joven cortándole el pelo a otro en el coliseo madridista, durante el Real Madrid-Bayern de Múnich. Las imágenes han causado un gran revuelo entre el madridismo, que ha expresado su enfado en las redes sociales.

Esto sucedió durante el partido de ida de cuartos de final entre Real Madrid y Bayern en el Santiago Bernabéu. Un joven está sentado en su asiento con su capa de peluquería puesta, mientras otro, de pie, con una maquinilla y un peine en la mano, le corta el pelo. La gente en la grada alucina, pero no dice nada.

El peluquero se encontraba de pie e impedía que los de atrás pudieran ver lo que sucedía en el terreno de juego, ya que el corte tuvo lugar mientras el partido estaba en juego. Tras ver las imágenes, el madridismo ha expresado su malestar por la presencia cada vez más común de influencers y turistas en el Santiago Bernabéu. En este caso, el corte era una promoción para una barbería.