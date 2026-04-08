Premier League International Cup: Manchester United 2-4 Castilla

Bruno Iglesias pide paso en el Castilla

Derrotaron por 2-4 al Manchester United

El salmantino quiere más protagonismo dentro del Castilla

El Castilla tira de épica en Old Trafford y ya está en semifinales de la Premier League International Cup

Bruno Iglesias, Real Madrid Castilla
Bruno Iglesias celebrando su gol. (Getty)

Ayer, en un partido vibrante de la Premier League International Cup, Bruno Iglesias volvió a deslumbrarnos con una maravillosa actuación. El talentoso centrocampista del Real Madrid Castilla, que había perdido protagonismo debido a una lesión en el hombro, demostró que su talento sigue intacto: marcó el gol del empate y dejó una asistencia de auténtico lujo. Una actuación que no solo equilibró el marcador, sino que sirvió para recordar a todos por qué es considerado una de las grandes perlas de La Fábrica.

Desde que llegó a la cantera blanca, Bruno Iglesias siempre ha destacado por su visión de juego, su capacidad para romper líneas y su precisión en el pase. Cada balón que toca parece tener un propósito, y cada acción suya transmite madurez y talento, algo que pocos jugadores de su edad logran mostrar. Ayer, su gol y su asistencia volvieron a poner de manifiesto esa calidad que, a pesar de las lesiones, sigue brillando con fuerza.

Para los madridistas, ver a Bruno en plena forma es un soplo de ilusión. Su gol y su asistencia no solo equilibraron el partido, sino que también mandan un mensaje potente: la perla de la cantera está lista para recuperar su lugar en el once titular y seguir dejando huella en cada encuentro. La joven promesa demuestra que no hay obstáculo capaz de apagar su talento y que, cuando las oportunidades llegan, sabe aprovecharlas como un verdadero jugador de élite.

Bruno Iglesias no es solo un jugador; es la esperanza y el orgullo de la cantera madridista. Ayer dejó claro que sigue siendo una perla blanca destinada a brillar, capaz de encender la ilusión de los aficionados y demostrar que el talento, la pasión y el compromiso con la camiseta blanca raras veces desaparecen. La Fábrica tiene en él a un diamante que vuelve a brillar con fuerza, y su equipo lo necesita ahora más que nunca para luchar en los playoff de ascenso y terminar la liga en la mejor posición posible.

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