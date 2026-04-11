El futbolista del Bayern que sueña con jugar en el Real Madrid se pierde la vuelta de Champions por lesión

Lennart Karl no estará en la vuelta de cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid. La perla del Bayern de Múnich, que recientemente dijo en una entrevista que sueña con jugar en el conjunto blanco algún día, se perderá el encuentro en el Allianz Arena por culpa de una lesión. Ya tuvo que ver la victoria bávara en el Santiago Bernabéu desde el banquillo y ahora le tocará hacerlo desde la grada, mientras sus compañeros se enfrentan al equipo de sus sueños.

El Bayern ha actualizado su enfermería y en ella se encuentra Lennart Karl. El joven atacante alemán será baja contra el Real Madrid por una rotura de fibras en los isquiotibiales de su pierna derecha. Esta lesión le mantendrá unas semanas apartado de los terrenos de juego, por lo que Vincent Kompany no podrá contar con él para recibir al 15 veces campeón de Europa el próximo miércoles.

En una entrevista reciente, Lennart Karl reconocía que «el Real Madrid es mi club soñado». «Espero que quede entre nosotros. El Bayern es un club muy grande, es un sueño jugar allí, pero algún día quiero ir al Real Madrid. Es mi club soñado, pero esto queda entre nosotros», señaló entre risas la perla alemana del Bayern.

Ahora tenía la oportunidad de enfrentarse a su equipo soñado, pero no será posible. En la ida no tuvo minutos y la vuelta se la perderá por lesión. Un varapalo para Karl, que ya se quedó con las ganas de estrenarse en el que le gustaría que fuera su estadio en un futuro. A sus 18 años, recién cumplidos, Lennart Karl se ha convertido en una de las mayores joyas del fútbol alemán.

El atacante del Bayern hizo su debut con la absoluta de Alemania en el pasado parón internacional. Karl ha irrumpido con fuerza esta temporada, demostrando que posee un enorme talento. Lleva ya nueve goles y siete asistencias en 36 partidos. Ya es uno más en la dinámica del primer equipo de Vincent Kompany y está llamado a ser el futuro de la Mannschaft. Veremos si algún día puede cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid o, lo más probable a día de hoy, de enfrentarse a los blancos en la Champions en un futuro.