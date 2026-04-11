El Bayern se niega a que el Real Madrid fiche a Olise: «Ni la menor posibilidad»

El Real Madrid quedó impresionado con el nivel de Michael Olise en el Santiago Bernabéu. Su nivel fue una auténtica exhibición que sorprendió gratamente al club blanco y no tardaron en salir rumores de su interés en intentar su fichaje este verano. Una posibilidad es que el Bayern se haya encargado de cerrar la puerta.

Desde Alemania, se informaba que el Real Madrid estaba haciendo números para lanzar una oferta a los bávaros y conocer el estado de la opción de fichar a Olise. Su perfil encajaría en ese puesto huérfano en la banda derecha y está demostrando que es uno de los mejores del mundo en su posición de todo el planeta. Es por ello que el ruido ha llegado hasta Max Eberl, director deportivo del Bayern: ¿Al Madrid? No, sencillamente no. Ni la menor posibilidad de que lo dejemos ir. Tenemos un proyecto a largo plazo. Michael se siente muy a gusto aquí. Y se ve que el equipo puede tener éxito», explicó.

Una postura del directivo alemán que demuestra que el Bayern no está dispuesto ni mucho menos a que el Real Madrid pueda intentar su fichaje o, al menos, que baste con llegar con una oferta económica atractiva. Olise tiene contrato hasta junio de 2029 y Vincent Kompany lo considera una pieza clave en el conjunto alemán: Su mentalidad le hace especial; trabaja con atención al detalle. También se frustra a veces cuando las cosas no salen al 100%. Siempre lo he comparado con Kevin De Bruyne; a menudo creo ver eso en él. Lo que hace Michael, la forma en que dispara, cómo regatea, con la derecha y la izquierda, siento que ya lo he visto en un jugador antes. Estoy seguro de que mejorará aún más y hará que el Bayern sea mejor en el futuro», explicó su técnico hace unas semanas en una rueda de prensa.

Olise, una bestia negra perfil Real Madrid