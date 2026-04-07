Las apuestas ningunean al Real Madrid en la Champions contra el Bayern

Las casas de apuestas dan claro favorito al Bayern en la eliminatoria contra el Real Madrid. Ambos equipos disputan este martes 7 de abril el partido de ida de una eliminatoria de cuartos de final que tendrá su primer capítulo en el Santiago Bernabéu. Las principales casas de apuestas incluso dan como favorito al conjunto bávaro en su visita al estadio del rey de Europa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las apuestas en el Real Madrid-Bayern de la Champions League.

No va más. El Real Madrid se juega la temporada a doble partido ante un Bayern de Múnich que a día de hoy es uno de los equipos más en forma del mundo. Con la Bundesliga en el bolsillo (saca 9 puntos al Borussia Dortmund) y después de firmar una Champions League prácticamente inmaculada, los bávaros se presentan en el Bernabéu con un arsenal ofensivo liderado por Harry Kane y Michael Olise.

Como ha pasado muchas otras veces en la historia de la Champions League, el Real Madrid no acude como favorito a la cita y eso lo hace todavía más peligroso. Después de firmar su mejor secuencia de partidos en la eliminatoria ante el Manchester City, a la que también acudió como víctima, Vinicius y compañía intentarán sacar el gen ganador del club blanco en la máxima competición europea para poder acceder a una eliminatoria de semifinales donde esperarían Liverpool o el temible PSG. Para ello, primero hay que salir victoriosos de los duelos del Bernabéu y el Allianz Arena.

Las apuestas en el Real Madrid-Bayern

Las casas de apuestas no aprenden. Como ha ocurrido muchas otras veces en los últimos años e incluso en la última eliminatoria contra el Manchester City, los expertos en predicciones deportivas ningunean al Real Madrid en su partido e incluso en la eliminatoria contra el Bayern de Múnich. A pesar de que el 15 veces campeón de Europa juega el partido de ida en casa, las apuestas dan como favorito para la victoria al club bávaro.

Que el Bayern consiga la victoria en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid se paga a 2,25 por cada euro apostado en la casa de apuestas Bwin, mientras que el triunfo madridista se abona a 2,75 euros. El empate se paga a 4 euros.

En Bet365, que el Bayern pase a semifinales de la Champions se paga a 1,44 por cada euro apostado, mientras que la clasificación del Real Madrid cotiza a 2,62 euros. Por lo que respecta a los ganadores finales de la competición, el máximo favorito según las apuestas es el Arsenal (3,50 euros) por delante del Bayern (4,33). El Real Madrid es el cuarto favorito por detrás del Barcelona (5,50 euros) y el PSG (6 euros). La victoria blanca en la final de Budapest se paga a 9 euros por cada uno apostado.