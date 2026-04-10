En Alemania insisten en el interés del Real Madrid en Michael Olise

En Alemania insisten: el Real Madrid está interesado en Michael Olise. Incluso los periodistas cercanos al Bayern de Múnich hablan de una posible oferta alrededor de 160 millones por el jugador que fue uno de los protagonistas del duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League disputado el pasado miércoles en el Bernabéu. El próximo miércoles volverá a ser una amenaza para los de Arbeloa desde la banda derecha del Allianz Arena.

Michael Olise se presentó hace unos días en el Bernabéu como lo que es: uno de los futbolistas más en forma del mundo en este 2026. El jugador nacido en Londres, pero de nacionalidad francesa, mostró todas sus virtudes desde la banda derecha y trajo de cabeza a Álvaro Carreras, que se las vio y deseó para frenar a uno de los futbolistas más rápidos, con más regate y mejor pie del planeta. Sus números lo atestiguan: en lo que va de temporada acumula 16 goles y ha repartido 29 asistencias en 41 partidos.

Y, como es lógico, en su condición de uno de los mejores extremos del mundo, su nombre viene sonando para el Real Madrid desde hace meses. A esto ayuda la carencia que tiene el conjunto blanco en la banda derecha, que ahora está siendo ocupada con éxito por un jugador todoterreno como Fede Valverde. Por ello, desde tierras bávaras llevan unas semanas especulando con el interés del Real Madrid en hacer una oferta este verano por un Michael Olise que está valorado en 140 millones y que tiene contrato con el Bayern hasta el próximo año 2029.

Michael Olise y el Real Madrid

De ello está hablando Christian Falk, uno de los periodistas con mejor información del Bayern de Múnich, y que en las últimas horas ha desvelado en su podcast y ha publicado en la web Bayern Insider que el Real Madrid está interesado en fichar a Michael Olise de cara a la próxima ventana de fichajes de este verano. Incluso habla de una oferta de entre 160 y 165 millones por el futbolista. A su vez, también deja claro que la intención del Bayern es rechazar toda proposición que se realice por una de sus estrellas.

✅Real Madrid likely to intensify efforts to sign Michael Olise https://t.co/MrxfaOolNp — Christian Falk (@cfbayern) April 9, 2026

«El Real Madrid podría intensificar sus esfuerzos para fichar al extremo del Bayern de Múnich, Michael Olise, durante el mercado de fichajes de verano», dice este artículo sobre el posible interés del club blanco en el jugador francés. «Mis fuentes han confirmado que Florentino Pérez está muy interesado en fichar a Olise este verano, y tras presenciar este nivel de rendimiento, el Madrid está aún más decidido a redoblar sus esfuerzos para traerlo al Bernabéu», cuentan en el artículo donde se especula con una oferta de entre 160 y 165 millones de euros.

El periodista también ha dejado claro que el jugador francés no tiene cláusula de rescisión y esto aumenta el temor del club bávaro para poder retener a su estrella. De todas formas, ha dejado claro que la postura del Bayern es clara: Michael Olise no está en venta y no saldrá del Allianz Arena este verano.