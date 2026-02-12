Lennart Karl, recuerden su nombre

Ver vídeo
  • MARCOS LÓPEZ

Marcos López regresa a OKDIARIO para analizar al futbolista alemán Lennart Karl, actual jugador del Bayern de Múnich que mostró en público su deseo de fichar por el Real Madrid. Karl, de 17 años, es una de las grandes promesas del fútbol y el prestigioso analista futbolístico da todos los detalles de este joven jugador.