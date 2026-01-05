El Lamine Yamal del Bayern la lía: «Algún día quiero fichar por el Real Madrid»

El Lamine Yamal del Bayern de Múnich, Lennart Karl, de solamente 17 años, la ha liado en las últimas horas con unas declaraciones incendiarias en su club afirmando que «algún día» desea «fichar por el Real Madrid». Es una de las grandes estrellas emergentes del fútbol mundial y su salida no sería nada fácil. Esta temporada ya ha marcado más de un golazo con el conjunto alemán. Son seis los tantos que ha anotado entre Bundesliga y Champions este curso.

«El Bayern es un club muy, muy grande. Es un sueño jugar aquí. Pero algún día definitivamente quiero fichar por el Real Madrid. Ese es el club de mis sueños, pero que quede entre nosotros. Por supuesto, el Bayern es algo muy especial y me divierto muchísimo en el club», señaló Karl entre risas en una visita a una peña del equipo alemán.

Unas palabras de la nueva estrella del Bayern que han causado un gran revuelo en Alemania. Y es que Lennart Karl tiene solamente 17 años y va camino de ser una estrella en el fútbol mundial. Es sin duda el Lamine Yamal del Bayern de Múnich.

En las últimas horas, además, también han salido a la luz varias pruebas de amor de Karl durante su infancia por el Real Madrid. Una de ellas es una foto suya con la camiseta del conjunto blanco en el Santiago Bernabéu. Y la otra es celebrando un gol en las categorías inferiores de Alemania imitando una de las celebraciones de Vinicius.

Es un chico muy joven y sus declaraciones no han pasado desapercibidas. Ha dejado claro su deseo de fichar en un futuro por el Real Madrid y eso en el Bayern de Múnich seguro que no gustará nada. Tiene solamente 17 años y un largo camino por recorrer en este deporte.

Karl también dejó claro que tiene el Mundial del próximo verano entre ceja y ceja: «Por supuesto que me encantaría ir. Tengo que rendir bien y luego ya veremos al final si se da o no. Ir a un Mundial con 17 años sería algo muy especial. Estoy trabajando muy duro y ojalá al final tenga mi recompensa».