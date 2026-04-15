«Vuelve a tu país, a la selva con los monos»: el vergonzoso insulto racista a un médico en Sevilla

Un médico del centro de salud de Pruna, en la provincia de Sevilla, sufrió este miércoles una grave agresión verbal con insultos racistas y amenazas de muerte mientras atendía urgencias, en un nuevo episodio de violencia contra sanitarios en Andalucía. El facultativo fue increpado por el acompañante de un paciente, que llegó a gritarle «vuelve a tu país, a la selva con los monos, piojoso, negro» en plena consulta.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, cuando un paciente se encontraba en el centro de salud de esta localidad sevillana y sus acompañantes protestaron porque los profesionales estaban atendiendo casos urgentes. Según ha denunciado el Sindicato Médico de Sevilla, uno de ellos dirigió al médico amenazas de muerte y un rosario de insultos xenófobos y racistas que elevaron al máximo la tensión en las instalaciones sanitarias.

La situación fue todavía más grave cuando el presunto agresor trató de ir más allá de las palabras. Según el relato difundido, empujó a una enfermera con un codazo con la intención de agredir físicamente al facultativo. Finalmente, otro acompañante del paciente evitó que el ataque fuera a mayores y frenó la agresión.

Tras lo sucedido, el médico inició las diligencias ante el puesto de la Guardia Civil de Pruna y prevé remitir a las autoridades las imágenes captadas por las cámaras de seguridad con las que cuenta el centro de salud. Ese material puede resultar clave para esclarecer con detalle lo ocurrido y depurar responsabilidades por una escena especialmente grave en un servicio público esencial.

El Sindicato Médico de Sevilla ha condenado «con firmeza» esta nueva agresión y alerta de que estos episodios están aumentando «de manera alarmante». Además, lamenta que no sólo los médicos, sino también el resto del personal sanitario, sigan soportando amenazas, coacciones y ataques en el ejercicio de su trabajo asistencial.

La organización ha reclamado, en este sentido, reforzar la protección de los profesionales sanitarios y poner en marcha medidas eficaces frente a cualquier agresión verbal o física en el ámbito asistencial. También han animado a denunciar todos estos casos para evitar que un problema creciente siga silenciándose. «No podemos permitir que acudir a trabajar se convierta en una situación de riesgo. Proteger a nuestros profesionales es una responsabilidad institucional ineludible. Ni una agresión más», concluyó el sindicato.