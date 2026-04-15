El S&P 500 se sitúa en zona de máximos históricos ante un posible acuerdo de paz de EEUU e Irán

El S&P 500, índice de los 500 gigantes estadounidenses, sobrepasa en la media sesión los 7.000 puntos y roza la mejor marca de su historia en Wall Street. El impulso llega después de la positiva expectativa en los avances diplomáticos sobre un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El índice de la bolsa de Nueva York llegó a cotizar en 7.022,52 puntos. De esta forma supera la barrera de los 7.000 puntos por segunda vez en su historia. El Standard & Poor’s 500 alcanzó su segunda cota más alta el pasado 28 de enero, cuando llegó a los 7.002,28 puntos, antes de que comenzaran las actuales tensiones geopolíticas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que las conversaciones podrían reanudarse «en los próximos dos días» y afirmó que la guerra está «cerca de terminar». Las Bolsas estadounidenses han decidido confiar en las palabras del presidente Trump. A esto se le suma que el mandatario chino Xi Jinping asegurara que China no está enviando armas a Irán.