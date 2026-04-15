Así aterriza en vertical el caza furtivo F-35B, clave del poder aéreo de EEUU en el bloqueo marítimo a Irán

El caza furtivo F-35B de EEUU es una de las joyas de la corona del ejército de Donald Trump, auténtico bastión del poder aéreo estadounidense en el bloqueo marítimo a Irán en esta guerra.

Este caza F-35B, de la compañía Lockheed Martin, que puede despegar y aterrizar en vertical (VTOL), como un helicóptero, está redefiniendo el combate aéreo moderno, como está demostrando en Irán. Además, tiene otra característica esencial: está diseñado con materiales que absorben el radar, algo que lo hace casi indetectable para los enemigos.

El F-35 es «fundamental para asegurar el dominio aéreo y garantizar el éxito de las misiones en todos los ámbitos», asegura Lockheed Martin, que añade que «como el avión de combate más letal, con mayor capacidad de supervivencia y mejor conectado para Estados Unidos y sus aliados, actúa como el centro de operaciones aéreas, integrando operaciones aéreas, terrestres, marítimas, espaciales y cibernéticas para liderar el combate y brindar una ventaja decisiva».

Además, el «sistema de pantalla montado en el casco del F-35B proyecta datos críticos de la misión directamente en la visera del piloto». Este elemento ofrece la posibilidad de proporcionar en tiempo real información del objetivo, datos de vuelo y visión nocturna.