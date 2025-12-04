El padre de Meghan Markle, ingresado en la UCI: "Su vida corre peligro"

Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, se ha convertido en noticia por un triste motivo. Tal y como ha confirmado su propio hijo, se encuentra en la UCI de un hospital de Filipinas después de haberse sometido a una complicada operación. No es el único susto que ha tenido en los últimos años, por eso su familia está muy preocupada y admite que la vida de Thomas «corre peligro». De momento, la duquesa de Sussex se mantiene en silencio y no ha hecho declaraciones al respecto. Por todos es sabido que no mantiene una relación fluida con su progenitor, pero quizá se haya puesto en contacto con él en privado para interesarse por la situación, pues según su hermano «es grave y serio».

Thomas Markle tiene 81 años y ha entrado a quirófano de forma urgente. La operación ha durado aproximadamente tres horas y los médicos tenían un claro objetivo: extirparle un coágulo de sangre que le podía provocar consecuencias muy negativas. La prensa británica sostiene que el problema está controlado, aunque la cirugía ha sido delicada y es necesario esperar un tiempo para hablar de evolución. Lo peor de todo es que, cuando se recupere, tendrá que someterse a una segunda intervención y cuando acabe podrá comenzar su tratamiento.

El estado de salud de Thomas Markle

Thomas Markle Jr. ha hablado con el diario británico Daily Mail para dar explicaciones sobre el estado de salud de su padre. Según dice, su progenitor empezó a encontrarse mal y en un primer momento intentaron quitarle hierro al asunto, pero se dieron cuenta de que estaba pasando algo y llamaron a un grupo de especialistas.

Thomas Markle sonriendo. (Foto: Gtres)

«Llevé a papá a un hospital cerca de nuestra casa y le hicieron varias exploraciones y los médicos dijeron que su vida estaba en peligro inminente. Nos llevaron rápidamente en ambulancia, con las sirenas a todo volumen, a un hospital mucho más grande en el centro de la ciudad. Mi padre fue operado de urgencia. Les pido a todos en el mundo que recen», ha explicado al respecto.

El hermano de Meghan Markle reconoce que últimamente veía a Thomas más cansado de lo normal. No quería preocuparse, pero no ha tenido más remedio que tomar cartas en el asunto porque su estado no ha hecho más que empeorar. «Es un hombre fuerte, pero ha pasado por mucho. Rezo para que sea lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a esto».

La relación de la duquesa con su padre

Meghan Markle en París. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que Thomas Markle hace saltar las alarmas. Su hijo ha dado algunas pinceladas de su historial médico para que el público comprenda su malestar: «Es que mi padre ha sufrido dos infartos, un derrame cerebral y un terremoto. Espero que esto también pueda superarlo».

Echando la vista atrás, hemos recordado que Thomas sufrió dos infartos justo antes de que su hija se casase con el príncipe Harry, motivo por el que no pudo asistir a la boda. En ese momento, el rey Carlos III, que entonces era príncipe heredero, tomó las riendas y decidió que sería él quien acompañase a Meghan al altar. Después, la duquesa se mostró muy agradecida y dijo: «Fue el gesto más amable y cortés que pude hacer. Estaré eternamente en deuda».

Por desgracia, la relación de Meghan Markle con su suegro ha estado repleta de diferencias y con su padre ha tenido la misma mala suerte. De hecho, la prensa británica sostiene que Thomas todavía no conoce a la princesa Lilibet, la hija pequeña de la duquesa.