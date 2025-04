La interminable guerra de Meghan Markle con su padre, Thomas: "No es natural"

La faceta de Meghan Markle como empresaria está siendo todo un éxito. En cuestión de horas ha agotado las existencias de sus mermeladas ecológicas, un producto que comercializa a través de su empresa As Ever. «Puede que nuestros estantes estén vacíos, ¡pero mi corazón está lleno! Se agotaron (las existencias) en menos de una hora y no tengo palabras para agradecerles… Por celebrar, comprar, compartir y creer. Esto es solo el comienzo», ha escrito al duquesa a través de sus redes. Lo negativo es que no podrá compartir esta felicidad con su padre, Thomas Markle.

La mujer del príncipe Harry está protagonizando un nuevo documental en Netflix titulado Con amor, Meghan. En uno de los capítulos ha hecho una broma que su padre no ha sabido entender y está profundamente dolido, algo que ha empeorado la tensa relación que había entre ellos. «Es muy gracioso que sigas diciendo Meghan Markle. Sabes que ahora soy Sussex», le dice la actriz a una amiga. Thomas cree que esta frase es objetiva y ha asegurado que su hija «no es natural».

Meghan Markle, al estar casada con un miembro de la familia real de Reino Unido, tiene un cargo importante y mucho peso en la sociedad. Su padre está convencido de que no ha sabido gestionar esta responsabilidad y ha dado una entrevista a un medio británico dando unas declaraciones contundentes.

Thomas Markle dando una entrevista en televisión. (Foto: X)

«Todo lo que dice lo ha planeado y ensayado con anterioridad. Me río porque conozco todas sus miradas y expresiones. Sé cuando está fingiendo delante de las cámaras. Se esfuerza mucho por ser perfecta, se pone tensa cada vez que le enfoca una cámara», declara el suegro del príncipe Harry en Daily Mail. Asegura que el primer objetivo de Meghan era triunfar en Hollywood y como no lo consiguió se ha centrado en su vida social. Pero, según su punto de vista, todo lo que hace responde a un postura forzada que no se corresponde con su verdadera naturaleza.

Meghan Markle, señalada por su padre

Meghan no lo ha tenido fácil. En el primer documental que protagonizó en Netflix junto a su marido ya explicó que ha estado vigilada por mucha gente: por el público, por los expertos en Casa Real, por la familia real, por sus compañeros de profesión, por los paparazzi, por los críticos de cine… Ahora hay sumar un concepto más a esta inmensa lista: su padre.

Meghan Markle en su serie de Netflix. (Foto: Gtres)

Thomas asegura que su madre (la abuela de Meghan Markle) se disgustaría si supiese lo que la artista está haciendo con su apellido. «Mi madre quería mucho a Meghan, pero estaría muy decepcionada al saber que no quiere usar el apellido. Mi madre estaba orgullosa de ser una Markle, yo también. Ella nunca tuvo problemas con el apellido hasta que conoció al Príncipe Harry. Ahora tengo que decir: soy el padre de Meghan Sussex».

La duquesa de Sussex ha optado por mantenerse al margen de todo lo que está pasando en su familia. Prefiere guardar las distancias y no hacer declaraciones sobre el tema, pues sabe que puede salir perdiendo a nivel mediático. Necesita tener buena imagen y lo mejor para esto es la discreción. Cuenta con el apoyo de su marido, pero su vinculación con la Corona de Reino Unido todavía no se ha asentado, por eso anda con pies de plomo.