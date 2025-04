La sorprendente confesión de Meghan Markle sobre la dieta de sus hijos

La serie de estilo de vida de la duquesa de Sussex ha mostrado una faceta más cercana y natural del día a día de Meghan Markle, sobre todo, de sus preferencias culinarias y de cómo le gusta recibir a sus amigos en casa. El programa, que ya ha confirmado su segunda temporada, nos ha permitido ver a la esposa del príncipe Harry cocinando o recogiendo frutas de su huerto, entre otras cosas.

A pesar de que la serie nos muestra a una Meghan interesada en productos ecológicos y en recetas saludables, lo cierto es que ella misma ha hecho una inesperada confesión sobre la alimentación de sus hijos que ha llamado mucho la atención.

Meghan Markle en uno de los episodios de su programa. (Foto: Gtres)

La duquesa ha reconocido que a veces les da a los príncipes Archie Harrison y Lilibet Diana comida precocinada, como es el caso de los nuggets de pollo o de las hamburguesas vegetarianas. Una curiosa revelación si se tiene en cuenta que ella misma no para de mostrar durante el programa platos de frutas y verduras preparadas de manera atractiva para que los más pequeños quieran comérsela. Ella misma ha dicho que intenta que sus hijos coman de manera saludable y precisamente por eso hace estas elaboraciones tan sofisticadas. Eso sí, a veces es necesario recurrir a opciones más básicas.

Doria Ragland da un paso adelante

En uno de los últimos capítulos la nuera del rey Carlos III aparece junto a su madre, Doria Ragland, que se ha convertido en uno de los mejores apoyos de la pareja y le explica cuáles son algunas de las claves de la dieta de sus hijos.

Aunque la madre de la duquesa siempre ha estado a su lado y ha sido una de las personas de mayor confianza del matrimonio, Doria Ragland ha preferido mantener un perfil bajo, al menos hasta ahora.

Doria Ragland no ha dudado en prestarse a participar en el programa de su hija, coincidiendo con el esperado lanzamiento de su nueva mermelada. Un producto que forma parte de la línea As Ever, que ha estado marcada por la polémica desde que la duquesa anunciara su puesta en marcha. Hay que recordar que para la firma la esposa del príncipe Harry eligió un logo que recuerda mucho al emblema de una localidad mallorquina.

Éxito de ventas

Según se ha confirmado, los primeros productos de la marca ya se encuentran a la venta y están cosechando unos buenos resultados, al igual que el programa de la duquesa, a pesar de las críticas que Meghan Markle ha recibido por parte de algunos sectores.

Además de la mermelada, la marca cuenta con otros productos que han generado un gran interés como es el caso de la crema de frambuesas, la miel de flores silvestres o varias infusiones. Ella misma anunció a través de sus redes sociales, donde se ha vuelto muy activa, la puesta en marcha de la venta online de sus productos.