El armario y los productos de belleza preferidos de la duquesa de Sussex ahora, por fin, a golpe de clic y con la garantía de que son los que usa ella misma. Aunque siempre se ha hablado de las prendas que luce Meghan Markle y se han filtrado detalles de cuáles son los productos cosméticos que no faltan en su neceser, ahora por fin la esposa del príncipe Harry ha detallado en primera persona cuáles son sus imprescindibles.

De un tiempo a esta parte, la nuera del rey Carlos III se ha vuelto muy activa en las redes sociales, donde inauguró un nuevo perfil aprovechando el comienzo del año. El lanzamiento de su serie de estilo de vida con Netflix y su nuevo podcast le están dando aún más visibilidad.

Meghan Markle durante un episodio de su serie. (Foto: Gtres)

Una visibilidad que la duquesa de Sussex no ha dudado en aprovechar y por eso ha puesto en marcha una colaboración con una conocida plataforma para poner a la venta algunas de sus prendas preferidas o los productos de belleza que no faltan en su rutina. No se trata de prendas o productos que procedan directamente de su armario o neceser, sino que son sugerencias que ella hace basándose en sus gustos y experiencia.

La esposa del príncipe Harry ha recurrido a ShopMy, una plataforma que ayuda a los creadores de contenido a monetizar sus recomendaciones de productos de diferentes ámbitos. Esta plataforma permite crear una especie de tienda digital personalizada en la que compartir sugerencias y generar ingresos a través de las compras que los usuarios realicen.

La propia Meghan Markle ha compartido a través de los stories de su perfil de Instagram un enlace a su tienda en ShopMy, donde ha publicado primero prendas de ropa y después cosméticos.

El armario de Meghan Markle

En estos momentos la duquesa de Sussex ha compartido un total de 32 artículos entre prendas de ropa, complementos, zapatos y joyería. Si algo caracteriza al armario de Meghan Markle son sus líneas sencillas y los colores neutros. La duquesa tiene un estilo depurado, cómodo y práctico, perfecto tanto para compromisos profesionales como para citas privadas. Eso sí, en esta selección de prendas no hay ni rastro de vestidos de gala o looks más arreglados.

El perfil de Meghan Markle. (Foto: ShopMy)

Entre las prendas propuestas por la duquesa se encuentra, por ejemplo, un pantalón blanco de J.Crew cuyo precio es de 150 euros y una blusa blanca de Reformation (148 euros). No falta tampoco una camiseta básica, unos pantalones vaqueros o incluso un clásico trench de Uniqlo.

La mayoría de las prendas tienen precios que superan los 100 euros, aunque hay algunas más caras, como las que pertenecen a la firma Loro Piana -una de las favoritas de la princesa Charlene- o los tops y jerséis de lana cashmere.

En cuanto a los complementos, aunque no hay zapatos de tacón, sí que encontramos varias sandalias planas de firmas como Emme Parsons o incluso Saint Laurent. Meghan Markle propone un bolso de hombro en color cuero de Polène y varios pares de gafas de sol y algunas joyas.

El neceser de belleza indispensable para Meghan Markle. (Foto: ShopMy)

Los productos de belleza de la duquesa

Además de sus prendas indispensables, la esposa del príncipe Harry también tiene una sección dedicada a productos de belleza. En este caso encontramos, por ejemplo, la crema Skin food de Weleda o la mascarilla de labios nocturna de Laneige. La duquesa sugiere un suero capilar para estimular el crecimiento del cabello, unas sombras de ojos en tonos bronces y dos esmaltes de gel en color rosado, ideales para una manicura suave y pulida.