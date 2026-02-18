Blanca Romero y Quique Sánchez Flores han sido protagonistas de la actualidad social en las últimas horas. Unos unfollows en sus respectivas redes sociales dieron pie a un cúmulo de especulaciones sobre su actual relación, ya que hace solo unos días la modelo declaró su amor al ex futbolista en su perfil social con motivo de su 61 cumpleaños: «Felicidades al hombre más paciente y guapo del mundo. Te amo». Unas palabras públicas que parecieron no sentar del todo bien al primo de Rosario y Lolita Flores, ya que siempre ha optado por Guillermo Furiase se ha pronunciado al respecto.

Guillermo Furiase opina sobre la relación de Quique y Blanca

Guillermo Furiase ha aparecido en las últimas horas para apoyar el último proyecto de su hermana. El hijo de Lolita Flores, que ha hablado abiertamente sobre su vida privada y su convivencia con su madre, ha optado por mantenerse al margen al pronunciarse sobre la crisis entre su tío Quique y Blanca Romero: «Es mi tío, Quique, y ya sabéis que yo hablo de mi libro, él tiene su vida y no me meto ahí. A Blanca la conozco, pero muy poco. Los dos son muy buenos. Me caen los dos muy bien, que hagan lo que quieran».

Guillermo Furiase. (Foto: Gtres)

Estas declaraciones llegaron solo horas después de que Paloma García Pelayo apuntase en Y Ahora Sonsoles que el ex jugador de fútbol no era partidario de que la modelo compartiera contenido de su relación. «Blanca Romero y Quique Sánchez Flores hoy vuelven a retomar su relación. Al menos, a fecha de hoy. Hubo una discusión fuerte entre ellos, pero Quique apuesta por la relación de ellos y me trasladan que hay tanta pasión, tantas ganas de estar juntos y seguir conociéndose que, a veces, estallan. Hay una distancia considerable entre Madrid y asturias. El ir y venir ha provocado tensiones. No es la primera vez que se dejan de seguir en redes sociales, pero esta, al parecer, ha sido la más alarmante. Fue un impulso, pero aprovechando esto va a quitarse las redes, no quiere estar en las redes y exponer su relación, porque quiere seguir su carrera profesional alejado de esto».

Quique Sánchez-Flores y Blanca Romero. (Foto: RRSS)

Por su parte, Blanca Romero, también se decidió a dar un paso al frente y desmentir la ruptura y desvelar la drástica decisión que ha tomado. «A ver, que estáis todos con el salseo que os gusta mucho un salseo. Está todo bien, pero quiero retomar la discreción que me caracteriza a lo largo de mi vida y creo que voy a dejar Instagram solo para las series que os gustan, para mis marcas maravillosas de cremas que mirad con qué piel me tienen… Y que sea un poquitín más de curro. Porque yo soy un poco influencer, ejerzo un poco de todo. Toco muchos palos. Pero está todo bien ya y no de eso de que lo dejamos. Le dejo todos los días, todos los días le dejo, porque las reconciliaciones son maravillosas», dijo.