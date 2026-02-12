La relación entre Laura Matamoros y su primo Carlo Costanzia ha vuelto a acaparar titulares tras los últimos intercambios de mensajes y declaraciones públicas. Todo comenzó cuando la influencer reapareció en el plató de Espejo Público para hablar de su vínculo con el hijo de Mar Flores, dejando claro que la relación estaba rota. «No hablo con Carlo. Él ya me dejó claro que éramos primos de sangre, pero nada más. Está enfadado conmigo», confesó Laura, dejando constancia de un distanciamiento que parecía definitivo. Sus palabras generaron revuelo inmediato entre el público y en las redes sociales, especialmente por la manera directa con la que abordó la situación familiar y las tensiones con las Campos.

Poco después, Carlo Costanzia reaccionó a las declaraciones de su prima con un mensaje en Instagram que encendió aún más la polémica. «Hablas de mí porque si hablaras de ti a nadie le interesaría», escribió el hijo de Mar Flores, en lo que muchos interpretaron como un dardo dirigido a Laura. El comentario de Carlo no tardó en ser interpretado como una respuesta a la cobertura mediática de la influencer, y las expectativas sobre la reacción de Laura se dispararon.

Laura Matamoros en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la respuesta de Matamoros no fue agresiva ni defensiva. Minutos después de leer el mensaje de su primo, la hija de Kiko Matamoros optó por la serenidad y el humor como vía de gestión de la polémica. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje reflexivo acompañado de una sonrisa amplia y un tono relajado: «Recordatorio para quien se quiera dar por aludido. No escupas al cielo que luego te cae. Karma. Vive en paz. Sé feliz». Con estas palabras, Laura dejó claro que no pretende entrar en un enfrentamiento público ni alimentar la guerra familiar a través de los medios. Su mensaje, cargado de filosofía y una pizca de ironía, fue interpretado como una lección de serenidad frente a los conflictos familiares y mediáticos.

La periodista que la entrevistó minutos después en las inmediaciones de su domicilio no pudo evitar percibir la actitud distendida de Laura. Ante la pregunta sobre el mensaje de su primo, la influencer no dudó en soltar una carcajada y expresar su postura con total naturalidad: «Me parece… me tengo que reír. Prefiero reírme», comentó, visiblemente relajada. Con esta declaración, Laura zanja cualquier especulación sobre un conflicto abierto y demuestra que su estrategia frente a los dardos de Carlo es no tomar partido en la polémica ni reaccionar con tensión, sino mantener la calma y el humor.

Carlo Costanzia en Madrid. (Foto: Gtres)

Más allá del gesto, la reacción de Laura refleja un cambio en la manera en que la influencer gestiona su vida pública. Tras años siendo protagonista de programas de televisión y redes sociales, parece haber adoptado un enfoque más reflexivo y estratégico: no se pronuncia sobre rumores, evita señalar culpables y opta por mensajes de reflexión que transmiten tranquilidad y una postura madura. La frase sobre el karma y vivir en paz, acompañada de la sonrisa en sus stories, simboliza esa actitud de resiliencia ante la presión mediática y los conflictos familiares.

El contexto de este distanciamiento incluye tensiones anteriores entre Mar Flores y las Campos, así como diferencias en la percepción del entorno familiar. Laura ha señalado en varias entrevistas que Carlo está «entre la espada y la pared» por la situación familiar y que su enfado no es personal sino resultado de dinámicas complejas entre padres y familiares políticos. Al mismo tiempo, la influencer ha insistido en que no tiene intención de reabrir el conflicto: «Yo no sé nada», ha repetido, subrayando que su papel es mantener la serenidad y no alimentar la controversia.