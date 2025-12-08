Kiko Matamoros y Marta López Álamo viven en una casa de ensueño desde el 2021, año en el que se mudaron a un espectacular palacete del S.XVIII situado en pleno corazón de Madrid. Cerca de zonas tan turísticas como el Palacio Real, El Puente de Segovia o el Mercado de San Miguel, no cabe duda de que la vivienda de 400 metros cuadrados cuenta con una ubicación realmente privilegiada. Su propio oasis en medio de la ciudad, y por el que pagan unos 3.500 euros al mes. Pero, ¿cómo pueden permitírselo?

Si bien Matamoros cuenta con un puesto bastante estable como colaborador de Ni que fuéramos, su situación actual no es ni de lejos parecida a la que tenía durante su mejor época en Telecinco. De hecho, durante una entrevista para el pódcast «Special People Club», desvelaba que durante su paso por el programa Crónicas Marcianas, -que le catapultaba a la fama, -llegó a cobrar hasta 4.000 euros por menos de una hora en pantalla. «Era cojonudo. Me llevaba 4.000 pavos por 40 minutos en la mesa», aseguraba. A partir de ahí, Kiko se convertía en una figura clave de la prensa rosa y la televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Matamoros – OFICIAL (@kiko_matamoros)

En 2023, el ex de Makoke también mencionaba que, considerando sus diferentes nóminas y las de su pareja, su ingreso conjunto podría ser de unos 20.000 euros al mes. Mientras que, en el caso de Marta López Álamo, estaría volcada por completo en su faceta como empresaria (como su participación en la empresa de catering El Búho), además de su exitosa carrera en redes sociales. Y pese a que su relación con Kiko ha podido afectarle en cierta medida dentro de su profesión, ha desfilado en algunas de las pasarelas más reconocidas del mundo, como la de París.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo. (Foto: Gtres)

El dineral que manejan Kiko Matamoros y Marta López Álamo

«Kiko me ha dado seguidores, ok, pero la profesión de Kiko no es una profesión aceptada. Si estuviera con un futbolista o con un director de cine o con alguien de la industria de la moda se me valoraría mucho más», argumentaba en una entrevista. «Que a mí me nieguen ciertos trabajos porque mi pareja es Kiko Matamoros, me parece bastante hipócrita», se ha lamentado.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo. (Foto: Gtres)

A lo largo del tiempo, tanto Matamoros como López Álamo nos han ido enseñando algunos de sus rincones favoritos dentro de la vivienda, dividida en tres salones, cinco habitaciones, cuatro cuartos de baño y varios balcones que dan al exterior. Del mismo modo, ambos se han volcado en la cuidada decoración, que tampoco ha dejado a nadie indiferente. Así, podemos ver que mezcla la parte clásica, con muebles de diseño, además de carísimas obras de arte y mucho color.

Un palacete de ensueño que mezcla tradición y modernidad

En espacios como el salón vemos la mezcla perfecta entre elementos de estilo señorial, con un ligero toque de modernidad, además de un enorme piano grande de cola o la impresionante figura de un tigre. Al igual que el comedor, donde destaca una gran mesa ovalada de mármol negro, y rodeada por butacones azules.

Kiko Matamoros durante la presentación de ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)

Además, hay un detalle bastante llamativo, y es que el comedor estaría directamente con un imponente gimnasio privado, donde Marta y Kiko pueden entrenar y cuidar su espectacular figura, tal y como enseñan en sus redes sociales. Por no hablar del vestidor de ensueño y hecho a medida donde López Álamo escoge sus mejores modelitos.

Por otro lado, el dormitorio de la pareja se caracteriza por ser muy vibrante y con colores realmente llamativos; con una favorecedora mezcla entre el azul eléctrico y el amarillo.