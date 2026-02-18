Úrsula Corberó y Chino Darín atraviesan uno de los momentos más felices de su vida: hace apenas una semana, la pareja se convirtió en padres de su primer hijo, Dante, y desde entonces la llegada del pequeño ha revolucionado su día a día. La actriz española, conocida por su papel en La casa de papel, compartió recientemente la primera fotografía de su hijo en brazos de Chino Darín, acompañada de un tierno «Hola, papi», mostrando el vínculo inmediato entre padre e hijo. La imagen, tomada apenas horas después del parto en la Clínica Corachan de Barcelona, refleja la práctica del contacto «piel con piel», fundamental para el recién nacido, pues favorece la vinculación afectiva, regula la temperatura y la respiración del bebé y facilita la lactancia precoz. La publicación, además de emocionar a sus seguidores, evidencia la cercanía y complicidad de la pareja en estos primeros momentos tan especiales.

Horas antes, Úrsula ya había compartido su primera foto junto a Dante con la frase «Hola, soy mami», mientras disfrutaba de uno de los primeros paseos con su bebé por las calles de Barcelona, concretamente cerca del Arco del Triunfo. La actriz mostraba una gran sonrisa, reflejo de la felicidad que le ha aportado la maternidad, y la imagen permitía a sus seguidores asomarse a un instante de intimidad familiar lleno de alegría y serenidad. La llegada de Dante, según han relatado, ha centrado todas sus energías, y cada momento con él se ha convertido en un recuerdo invaluable que la pareja quiere atesorar y compartir de manera selectiva con su público.

Chino Darín junto a su hijo recién nacido. (Foto: Instagram)

La historia de cómo llegaron a este momento también tiene su carga emotiva y humana. Inicialmente, se esperaba que el nacimiento ocurriera en Buenos Aires, la ciudad natal de Chino, para facilitar la cercanía familiar y evitar separaciones tempranas. Sin embargo, Úrsula decidió dar a luz en Barcelona, su ciudad, buscando comodidad y seguridad, y adaptándose a su entorno y a su lengua materna. Esta decisión implicó que Chino tuviera que desplazarse apenas horas después del nacimiento por motivos laborales, lo que le generó una gran angustia. Aun así, los Darín se trasladaron para acompañar y apoyar a la pareja, mientras la familia de Úrsula también estuvo presente en esos primeros días, ofreciendo cuidado y cercanía en un momento tan sensible.

Antes del nacimiento, la pareja había compartido en redes sociales varios instantes de preparación y complicidad. Se les vio paseando por Barcelona bajo la lluvia, cubriéndose con paraguas, compartiendo risas y mostrando un equilibrio entre la vida privada y la exposición mediática inevitable por su estatus de figuras públicas. La familia Darín participó activamente, incluyendo comidas y encuentros previos al nacimiento que fortalecieron la unión entre los futuros padres y sus familias. La pareja, consciente de la presencia de paparazzis, supo manejar esos momentos con naturalidad y elegancia, equilibrando privacidad y cercanía con los seguidores.

Úrsula Corberó junto a su hijo recién nacido. (Foto: Instagram)

El nacimiento de Dante y las primeras fotos compartidas por sus padres han tenido un enorme impacto en redes sociales y medios, destacando no solo la ternura del bebé y la alegría de la pareja, sino también el cuidado y la preparación que Úrsula y Chino han puesto en cada paso de la maternidad y la paternidad. Desde la elección del lugar de nacimiento hasta los primeros paseos y el contacto físico inmediato, la pareja ha mostrado un ejemplo de responsabilidad, amor y complicidad, compartiendo con el público fragmentos de una vida que, aunque intensa y expuesta, mantiene un núcleo de intimidad familiar. Así, la llegada de Dante no solo marca un nuevo capítulo en la vida de Corberó y Darín, sino que consolida su vínculo como familia, irradiando felicidad y emoción en cada gesto, fotografía y paseo que comparten con quienes los siguen.