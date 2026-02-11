Úrsula Corberó y Chino Darín ya son padres. La actriz catalana dio a luz el pasado 9 de febrero en Barcelona a su primer hijo, fruto de una historia de amor que comenzó hace ahora diez años durante el rodaje de La Embajada. La noticia, que la pareja ha manejado con la misma discreción que su embarazo, ha supuesto una auténtica revolución entre sus seguidores y en el panorama mediático. Y aunque ambos han optado por el silencio en estos primeros días, ha sido Ricardo Darín, orgulloso abuelo, quien ha desvelado uno de los secretos mejor guardados: el nombre del bebé.

El pequeño no seguirá la tradición familiar. En la saga Darín, el nombre Ricardo ha pasado de generación en generación: el patriarca, el propio actor argentino y su hijo -conocido popularmente como «Chino», pero llamado Ricardo- comparten el mismo nombre. Sin embargo, Úrsula y Chino han decidido romper con esa costumbre y apostar por una identidad propia para su hijo. El elegido es Dante, un nombre de origen medieval que encierra un significado poderoso y simbólico.

Úrsula Corberó y Chino Darín por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

«Se llama Dante. Es un nombre con mucho significado, pero es bonito, muy bonito», confesaba Ricardo Darín con una mezcla de orgullo y ligera resignación por el fin de la tradición. La elección no es casual. Dante procede del italiano medieval y es una abreviatura de Durante, derivado del latín Durans, Durantís, cuyo significado remite a conceptos como «constante», «perseverante» o «el que perdura». Un nombre que evoca firmeza, resistencia y continuidad en el tiempo, cualidades que hablan de carácter, determinación y lealtad.

Más allá de su etimología, Dante posee una fuerte carga cultural y artística, inevitablemente asociada a Dante Alighieri, una de las figuras más influyentes de la literatura universal. Esa conexión con el arte y la creatividad encaja con el universo de dos actores que han construido su carrera desde la sensibilidad y la pasión por contar historias. Clásico y atemporal, el nombre no es especialmente común en España -apenas unas pocas centenas de personas lo llevan-, lo que refuerza su carácter original y con personalidad.

El nacimiento del pequeño se produjo en Barcelona, ciudad natal de Úrsula, después de que la pareja valorara la posibilidad de que el bebé naciera en Argentina. Finalmente, el alumbramiento tuvo lugar en la Ciudad Condal, rodeados del círculo más íntimo. Apenas dos días después, Chino Darín tuvo que viajar a Buenos Aires para retomar compromisos profesionales. «¡Me quiero matar!», bromeaba el actor, aunque reconocía sentirse profundamente afortunado por haber podido estar presente en el parto. «Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, muy transformadora. Increíble», confesó emocionado.

Úrsula, por su parte, aún no se ha pronunciado públicamente. Fiel a su estilo, ha optado por vivir este momento lejos del ruido mediático. Su embarazo ya fue anunciado de forma inesperada y con humor el pasado septiembre, cuando publicó una imagen mostrando su avanzado estado de gestación acompañada del mensaje: «Esto no es IA». Desde entonces, compartió apenas algunos destellos de esta etapa, manteniendo en secreto tanto el sexo como el nombre del bebé.

Tras años de intenso trabajo y proyección internacional, especialmente desde su papel como Tokio en La casa de papel, la actriz habría decidido tomarse un tiempo para disfrutar de la maternidad en calma, arropada por su familia. Siempre ha reconocido el papel fundamental de sus padres en su vida, agradeciéndoles haberla criado «rodeada de amor y sensibilidad». Unos valores que, sin duda, querrá transmitir ahora a Dante. Con la llegada de su hijo, Úrsula Corberó y Chino Darín inician una nueva etapa que transforma por completo su vida personal. Han construido su relación con discreción, equilibrio y complicidad durante una década, y ahora ese vínculo se consolida en forma de familia. Dante no solo rompe una tradición nominal: simboliza el comienzo de una historia propia, marcada por la constancia, el amor y la identidad elegida.