El mensaje de Javier Tudela sobre Anita Matamoros que emocionará a toda su familia

Las últimas semanas no han sido fáciles para la pareja formada por el empresario Javier Tudela Jr. y su pareja, la influencer Marina Romero. Una complicación de salud, que afecta a la joven y que les ha pillado por sorpresa, ha empañado la vida idílica que mantenían junto a sus dos hijos pequeños. En estos duros momentos, el creador de contenido de viajes no ha dudado en refugiarse en su familia. Su madre, Makoke, es uno de sus principales apoyos y, ante la noticia, no dudó en cancelar su entonces inminente boda con su pareja, Gonzalo, que estaba prevista para el pasado fin de semana en Ibiza. Pero a través de las redes sociales, ha desvelado cuál es otro de sus pilares fundamentales. Se trata de su hermana Anita Matamoros, hija que la tertuliana televisiva tuvo fruto de su relación con el colaborador Kiko Matamoros, con el que mantuvo más de dos décadas de unión sentimental.

Javier Tudela ha querido darle las gracias a su hermana menor mediante una publicación muy emotiva en la red social Instagram. En la instantánea, compartida en el formato historia temporal, se puede ver a la joven en un sofá y sobre ella se encuentra uno de sus sobrinos. Aparentemente están jugando y divirtiéndose en el interior de un domicilio. Un momento distendido que ha inmortalizado su hermano y que ha acompañado de un sentido mensaje: «Gracias por venir sin preguntar. Gracias por estar. Gracias por existir. Gracias por todo. Te quiero».

Los mensajes cruzados de Anita Matamoros y Javier Tudela. (Foto: Instagram)

Como no podía ser de otra forma, la propia Anita ha reposteado esta fotografía y se ha derretido al verla. «Te quiero y necesito esta foto, me mueroooooo», deslizó ella muy emocionada. Un reconocimiento público que deja patente la buena sintonía que mantienen.

Los planes de los hermanos Giaever

Ante esta vorágine personal que están viviendo, Anita no se ha quedado quieta. Además de apoyar a la familia en la intimidad del hogar, ha buscado y organizado planes para mantener a su hermano y a sus sobrinos entretenidos y desconectados, por unos instantes, del bache que enfrentan. De la misma manera, esto hace que Marina pueda pasar tiempo descansando, algo que su cuerpo seguro que le agradece tras el impactante diagnóstico recibido en la Clínica de Navarra.

Javier Tudela con amigos en ‘El jardín de las delicias’. (Foto: Instagram)

Coincidiendo con el consagrado festival El Jardín de las Delicias, instalado en las inmediaciones de la Universidad Complutense de Madrid, Anita y Javier han disfrutado de una noche de ocio animados por artistas de la talla de Melendi, Mikel Izal, Pignoise o Nena Daconte. Aparte de por su hermana, estuvo arropado por su novio, el músico Jhonny Garso y un grupo integrado por amigos de ambos, que no se perdieron esta más que apetecible cita musical.

Javier Tudela en la feria con su hijo mayor. (Foto: Instagram)

Durante la tarde del sábado, el plan, mucho más tranquilo, también incluyó al sobrino mayor de Anita Matamoros, primogénito de Javier Tudela. Los tres se desplazaron hasta la feria de Mahadahonda, que estaba en fiestas, para probar los «cacharritos» con el menor. Un compromiso, el de Anita, que no ha hecho otra cosa más que hacer la vida más fácil a su hermano y a sus sobrinos, por los que tiene especial debilidad.