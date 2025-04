​Este martes, 29 de abril, la ciudad de Sevilla se vistió de gala para acoger la presentación del ICÓNICA Santalucía Sevilla Fest 2025 en la elegante Villa Elvira, situada en la Avenida de la Borbolla. El evento no solo sirvió para desvelar parte del cartel del festival, que contará con artistas de la talla de Justin Timberlake, Chayanne y Kylie Minogue, sino que también fue el escenario perfecto para que Cayetana Rivera y su pareja, Manu Vega, hicieran una nueva aparición pública como pareja.

Aunque Cayetana, hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, siempre ha mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida personal, en esta ocasión decidió romper con la tradición y llegó al evento del brazo de Manu Vega, posando juntos ante las cámaras con una complicidad que no dejó lugar a dudas sobre la seriedad de su relación. La pareja acaparó todas las miradas desde su llegada. Cayetana lucía un conjunto elegante y sofisticado, acorde con su estilo habitual, mientras que Manu optó por un look clásico, demostrando que la pareja no sólo comparte sentimientos, sino también un gusto impecable por la moda.

Cayetana Rivera y Manuel Vega en Sevilla. (Foto: Gtres)

Entre los asistentes al evento se encontraban otras figuras destacadas del panorama social y cultural andaluz, como Manuela Villena, las hermanas Lourdes y Sibi Montes, Aurora Muñoz Algarra, Borja Vázquez, Virginia Troconis, Pipa Porres, Minerva Salas y Patricia de Pozo, entre otros. También acudieron a la cita Joaquín Sánchez y Susana Saborido, completamente ajenos a los rumores en torno a su matrimonio que coparon titulares en los medios de comunicación hace varios meses.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido en Sevilla. (Foto: Gtres)

Todo sobre Manuel Vega, el novio de Cayetana Rivera

Manuel Vega es un empresario sevillano que ha ganado notoriedad en el mundo social y empresarial, especialmente dentro del sector de la hostelería. Criado en una familia de empresarios, su padre, Juan José Vega, es considerado uno de los grandes nombres de la vida nocturna de Sevilla, gestionando varias discotecas y bares conocidos en la ciudad. Siguiendo los pasos de su progenitor, Manuel ha sido clave en la creación de locales emblemáticos como la discoteca Antique Theatro, así como los restaurantes Mariatrifulca, Poxao y Maquiavelo. Además, su vinculación con el mundo del ocio no se limita a la gestión de espacios; su carácter emprendedor le ha llevado a incursionar en nuevos proyectos, como la creación de su propio vino, llamado Amor Vega. Este lanzamiento personal también contó con el apoyo de Cayetana Rivera.

En sus primeros años, Manuel Vega se dedicó al fútbol, formando parte de la cantera del Sevilla FC y logrando incluso ser campeón de España en la categoría juvenil del club. Sin embargo, cuando se encontraba jugando en Tercera División con el equipo de Alcalá, decidió dejar el fútbol profesional para centrarse en su carrera como empresario. Apodado cariñosamente Manu por sus amigos más cercanos, él y Cayetana Rivera mantienen una relación sentimental sólida que se hizo pública a principios de 2022, cuando la joven de presentó a su novio, diez años mayor que ella, en el Salón Internacional de Moda Flamenca de Sevilla. Sin embargo, ambos ya llevaban saliendo de forma discreta desde octubre del año anterior.