Tana Rivera sigue la estela de su madre, Eugenia Martínez de Irujo, con un nuevo novio torero

La vida de la jet set española puede llegar a ser de lo más entretenida y muchos lo demuestran a través de las relaciones. Hemos presenciado uniones de lo más curiosas, algunas de ellas vaticinando que la duración sería escasa, pero ha surgido una última que nos ha sorprendido y le auguramos un buen futuro. Esta vez tiene nombre propio y, después de la ruptura con Manuel Vega, vemos que Tana Rivera recupera la ilusión junto al torero Andrés Roca Rey.

El giro inesperado de Tana Rivera

Después de romper con su anterior pareja, pensábamos que la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo había puesto su corazón en pausa, pero parece que sólo le ha hecho falta dar un simple paso para ocupar ese lugar vacío con otro hombre. Eso sí, no ha sido un cualquiera. Andrés Roca Rey está de actualidad y no solo porque el peruano vaya a ser el nuevo vecino de Rosalía y Almodóvar, sino que a sus casi 30 años, es uno de los nombres más destacados del toreo. Tanto es así que el rey emérito, las infantas y personajes como Tamara Falcó han acudido a sus corridas para disfrutar de este arte.

Las mujeres de Andrés Roca Rey

El torero lleva apenas una década en el mundo taurino, pero le ha valido para tener varias relaciones y, precisamente, no ha escogido nombres anónimos. Parece que no sólo es un maestro sobre el ruedo, sino que también lo es en la seducción. Por un lado, está Marina Díaz, una discreta y adinerada mexicana cuya obsesión es mantener su vida en privado, aunque se le ha visto con nombres de la alta sociedad española. Por otro lado, una de las más sonadas, Victoria Federica de Marichalar, la nueva del rey emérito Juan Carlos I. Aunque esto no fue oficial, hubo un momento en el que la hija de la infanta Elena acudía a ver al diestro en plazas españolas y extranjeras, siempre con un visible entusiasmo y aún más cuando el maestro le dedicaba toros. Por último, parece que Tana Rivera ha caído en las redes del diestro, algo que anunció Pilar Vidal en Y ahora Sonsoles el pasado viernes.

Una amistad previa

El torero forma parte del grupo de amigos de la hija de Eugenia Martínez de Irujo y parece que en los últimos meses su amistad se estrechó, hasta tal punto que se está fraguando una relación más firme. El pasado domingo, la joven, acompañada por su padre, Francisco Rivera, y Lourdes Montes, no dudaba en acudir a la Maestranza de Sevilla para disfrutar de la faena de Roca Rey y Morante de la Puebla. Se vio bastante claro que Tamar Rivera se ha convertido en su mayor fan.

Tana Rivera, ¿nueva vecina de Rosalía?

El torero tiene pensado afincarse en España y parece que ahora los motivos son mayores. Se ha sabido que está buscando casa en la zona de Pintor Rosales, lugar donde Rosalía acaba de adquirir un imponente tríplex y que también es el área en el que viven Almodóvar y la actriz Hiba Abouk. La zona es una especie de «milla de oro silenciosa» que sigue ganando peso en el mapa inmobiliario de la capital, puesto que muchas de las propiedades tienen vistas incomparables al parque del Oeste y al mismísimo Palacio Real. ¿Será el motivo de la búsqueda su relación con Tana Rivera y el deseo de pasar más tiempo juntos?