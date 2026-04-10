Rosalía y el torero Roca Rey comparten más de lo que parecía: del traje de luces a vivir en el mismo barrio pijo de Madrid

Las coincidencias entre famosos siempre generan sorpresa, pero algunas van un paso más allá. En el mapa de la élite madrileña hay una zona que se ha convertido en el nuevo punto de encuentro de rostros conocidos, donde perfiles distintos acaban cruzándose sin pretenderlo. Hablamos del entorno de Pintor Rosales, una de las áreas residenciales más codiciadas de la capital, donde ya se han asentado nombres como Hiba Abouk o Pedro Almodóvar, y que ahora suma nuevos inquilinos de peso como Roca Rey y Rosalía.

El imán de las ‘celebrities’

Lo llamativo de esta nueva concentración de famosos es la mezcla de perfiles. Figuras del cine, la música, la moda o el mundo taurino coinciden en un mismo entorno urbano que, en los últimos años, ha escalado posiciones hasta situarse entre los más deseados de Madrid. La zona de Pintor Rosales ha pasado de ser una dirección clásica dentro del mapa residencial madrileño a convertirse en un auténtico foco de interés para grandes fortunas y personalidades públicas.

Roca Rey, nuevo vecino de Rosalía en la capital

En el caso del torero, su llegada a esta zona no es casual. Tras un tiempo de búsqueda en la capital, ha terminado encontrando una vivienda que encaja con sus necesidades y estilo de vida. El mercado inmobiliario madrileño atraviesa uno de sus momentos más exigentes, con precios que han escalado de forma notable en la última década. Sin embargo, este tipo de ubicaciones siguen siendo accesibles para perfiles de alto nivel adquisitivo. El diestro tenía claro desde el principio el área en la que quería establecerse y ha centrado sus esfuerzos en lograr una residencia en este enclave concreto, uno de los más valorados del centro de Madrid.

Rosalía y una compra de seis millones

Por su parte, la cantante ha protagonizado otra de las grandes operaciones inmobiliarias recientes en la ciudad. Durante su etapa de gira internacional con su proyecto musical, ha cerrado la adquisición de un inmueble de gran formato en la capital. Se trata de una propiedad de grandes dimensiones diseñada por el arquitecto Joaquín Torres, conocido por transformar antiguos espacios urbanos en viviendas de alto nivel. El proyecto partía de un local de más de 1.000 metros cuadrados que ha sido reconvertido en una residencia de lujo, consolidándose como una de las viviendas más llamativas de la zona por su escala y planteamiento arquitectónico.

Conexiones inesperadas entre Roca Rey y Rosalía

Más allá del plano inmobiliario, ambos personajes también comparten vínculos inesperados en el terreno estético. En el caso del torero, su imagen pública está inevitablemente asociada al traje de luces, una de las prendas más representativas de la tradición taurina española. Este atuendo, con siglos de evolución, se ha convertido en un símbolo de identidad dentro del mundo del toreo, con bordados, lentejuelas y una fuerte carga visual que lo hace inconfundible.

Curiosamente, la cantante también ha jugado en alguna ocasión con referencias visuales vinculadas a este imaginario. En una aparición pública en 2018, reinterpretó elementos del traje de luces en un estilismo de alta costura firmado por Versace, generando una gran repercusión mediática. Aquel look, con referencias taurinas reinterpretadas desde la moda contemporánea, se convirtió en uno de los más comentados de su etapa inicial de proyección internacional.

El paseo del arte

En definitiva, la coincidencia entre Rosalía y Roca Rey en una misma zona de Madrid no es un hecho aislado, sino parte de un fenómeno mayor. Pintor Rosales se ha consolidado como un nuevo foco de atracción para la élite, donde estilos de vida muy distintos acaban coincidiendo en un mismo escenario. Una especie de «milla de oro silenciosa» que sigue ganando peso en el mapa inmobiliario de la capital.