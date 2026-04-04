Quién es Loli Bahía, la joven que no se separa de Rosalía: edad, de dónde es y todo sobre la modelo

En los últimos meses, el nombre de Loli Bahia ha pasado de ser relativamente desconocido para el gran público a convertirse en uno de los más comentados del momento. Su presencia constante en vídeos virales, recopilaciones de pasarela y análisis estéticos ha despertado un interés que trasciende el mundo de la moda. Paradójicamente, gran parte de esa notoriedad se ha generado en TikTok, una plataforma en la que la modelo ni siquiera tiene perfil oficial.

La curiosidad en torno a su persona se ha intensificado aún más tras las numerosas apariciones públicas junto a la cantante catalana Rosalía. Ambas han sido vistas juntas en diferentes ciudades del mundo durante los últimos meses, lo que ha alimentado el interés mediático por su relación personal.

Las imágenes las sitúan en lugares tan diversos como Río de Janeiro durante las pasadas Navidades o paseando por capitales europeas como París, lo que ha convertido su amistad en uno de los temas más comentados entre seguidores de la artista.

¿Quién Es Loli Bahía?

Aunque su nombre suena ahora en escenarios internacionales, los orígenes de Loli Bahia se encuentran en Francia. Nació en la ciudad de Lyon en el seno de una familia con raíces diversas. Su padre es español y su madre tiene origen argelino, una combinación cultural que forma parte de la identidad personal de la modelo y que también ha sido señalada por expertos del sector como uno de los rasgos que la hacen destacar en la industria.

Antes de iniciar su carrera en la moda, su vida estaba orientada hacia otro ámbito artístico. Loli estudiaba música en el Conservatorio de Lyon, una formación que demuestra su temprana inclinación por disciplinas creativas. Sin embargo, el rumbo de su trayectoria cambió de forma inesperada en 2020, cuando decidió participar casi por casualidad en el concurso Egeri Tour, una iniciativa que buscaba nuevos talentos para el mundo de la moda.

Contra todo pronóstico, ganó el certamen, lo que marcó el inicio de una transformación radical en su vida. Su presencia llamó la atención de la influyente agencia Women Management, que no tardó en incorporarla a su plantilla. A partir de ese momento, su carrera se aceleró a una velocidad poco habitual incluso en una industria acostumbrada a los ascensos meteóricos.

El gran proyecto de Rosalía

El gran momento para Loli Bahía, que actualmente tiene 23 años, llegó cuando debutó en la pasarela de otoño-invierno 2020-2021 de Louis Vuitton. La colección estaba dirigida por el diseñador Nicolas Ghesquière, una de las figuras más influyentes del sector, cuya apuesta por nuevos rostros suele marcar tendencias dentro de la industria.

El impacto de su debut fue inmediato. Lejos de tratarse de una aparición puntual, la modelo francesa se convirtió rápidamente en una de las figuras destacadas del desfile. El propio Ghesquière decidió posteriormente convertirla en imagen de la campaña de la colección, un gesto que en el mundo de la moda se interpreta como una clara señal de confianza creativa.

Ese primer espaldarazo abrió las puertas de otras grandes casas de moda. En muy poco tiempo, Loli comenzó a desfilar para firmas de primer nivel como Max Mara, Chanel, Celine y Saint Laurent. La rapidez con la que fue incorporándose a las principales pasarelas internacionales confirmó que su éxito inicial no era una coincidencia.

Una actriz con mucho talento

A pesar de que su carrera como modelo continúa en pleno auge, Loli Bahia ha mostrado interés por explorar otras áreas artísticas. Uno de los ejemplos más visibles de esa inquietud llegó en 2023, cuando la directora francesa Maïwenn le ofreció participar en el rodaje de la película Jeanne du Barry.

En el largometraje, centrado en la vida de la última favorita del rey Luis XV, la modelo interpretó a la protagonista durante su adolescencia. El papel adulto estaba interpretado por la propia Maïwenn, mientras que el actor Johnny Depp daba vida al monarca francés. Aunque su aparición no fue extensa, su participación evidenció un interés real por la interpretación.

Según diversas informaciones del sector, Loli continúa formándose en esta disciplina mientras mantiene su actividad como modelo. Ese equilibrio entre la moda y el cine refleja un perfil creativo que busca desarrollarse en distintas áreas artísticas.

El perfil de Loli Bahía

Fuera del contexto de las pasarelas, su imagen pública presenta un contraste notable con la sofisticación de los desfiles en los que participa. En su vida cotidiana, la modelo suele apostar por un estilo relajado que se aleja del artificio habitual en el universo de la moda.

Camisetas amplias, pantalones baggy, chaquetas bomber, sudaderas con capucha o zapatillas deportivas forman parte habitual de su vestuario. Esa estética cómoda y desenfadada refuerza una imagen que muchos seguidores interpretan como auténtica, una cualidad que también explica parte de su creciente popularidad entre las nuevas generaciones.

En cualquier caso, Loli Bahia no parece esforzarse por construir deliberadamente una imagen de icono generacional. Su ascenso se ha producido con una mezcla de talento, circunstancias y cierta discreción que contrasta con las estrategias habituales de visibilidad. Quizá por eso, en una industria donde la exposición constante suele ser la norma, su figura continúa generando un magnetismo singular.