Aitana se confiesa ante Rosalía sobre Sebastián Yatra: «A partir del año puedo llegar a ser infiel»

Rosalía ya ha completado tres de las cuatro noches de concierto y hoy acaba la puesta en escena de Lux en Madrid. La catalana ha creado un espectáculo muy trabajado, lo que nos hace ver que la cantante es una de las mayores visionarias de los últimos tiempos. Ella vive la fama a su manera y se nota que lo que quiere es cantar. En su espectáculo, que cuenta con varios tintes religiosos, hay un momento en el que diferentes personas asisten al confesionario y relatan sus cosas más íntimas a la artista. Ayer fue el turno de Aitana y nos dejó una confesión incendiaria.

Delante de miles de personas en el Movistar Arena, la joven artista habló en pleno concierto. Mientras en la actualidad se encuentra en una relación con el creador de contenido Plex y, como ha admitido en varias ocasiones, está feliz, su pasado amoroso ha estado lleno de baches. Entre sus relaciones más sonadas recordamos la que tuvo con Miguel Bernardeau, hijo de Ana Duato o, posteriormente, con el cantante colombiano Sebastián Yatra. Ella lanzó más de un dardo y fueron, claramente, dirigidos a su última relación.

Una confesión ante Rosalía y 20.000 personas más

En el comienzo de la conversación se notaba la ironía, cuando Aitana preguntaba si nadie se iba a enterar, siguiendo el juego del confesionario religioso. Su vida sentimental siempre está llena de rumores y, antes de abordar el tema, bromeó con la siguiente frase: «He estado con deportistas, con actores, con cantantes, con todo el mundo, muy famosos, con mucho dinero, porque yo no gano nada», bromeó antes de entrar en materia».

Después siguió explicando que en su última relación hubo un «enamoramiento fuerte, normal», pero había un problema… La llegada del primer año. «Cuando ya íbamos a hacer un año… se acabó», relataba. La primera relación que tuvo con Sebastián Yatra fue a principios de 2023 y a finales de ese mismo año, en noviembre, se terminó. La verdad es que su noviazgo estuvo marcado por la discreción, viajes juntos y colaboraciones profesionales, pero siempre intentaban estar alejados de las cámaras.

El ex novio de Aitana: «A partir del año yo puedo llegar a ser infiel»

Hubo muchas especulaciones sobre su ruptura y los rumores de posible infidelidad no iban desencaminados. «Cuando ya íbamos a hacer un año… se acabó», le contaba Aitana a Rosalía. Pero dentro de todo fin de relación hay un motivo y el de este ha sido incendiario. Según confiesa la joven artista, parece que Sebastián Yatra apuntilló esa ruptura con la frase: «¿Sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel». La respuesta de Aitana fue instantánea: «Bueno, por lo menos es sincero». Ahí es cuando ambos decidieron poner fin a su relación, puesto que veían de manera clara que no tenía futuro. A ello, Rosalía intervino entonces para resumir la situación con humor: «Sabía que él mismo tiene caducidad».

Pero no termina aquí. Aitana confesó a Rosalía que, después de un tiempo, intentaron volver a tomar la relación. «El problema es que vuelves a caer en una cosa que tú dices: es que esto ya no tiene nada. Pero lo intentas», afirmaba. La joven catalana contó que meses después decidieron volver a intentarlo, aunque poco después aparecieron unas declaraciones públicas del propio cantante que pusieron punto y final a la etapa. «Cuando a los meses me dio por volverlo a intentar, salieron estas declaraciones», le cuenta. A esto Rosalía no se contuvo y reaccionó con bastante ironía: «Es que los cantantes siempre hacen declaraciones», a lo que Aitana apuntilló: «Hay que quedarse callado, si es que es lo mejor. Aquí hablamos nosotras».

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Después de la confesión, Rosalía le dijo a Aitana que «tengo que confesar otra cosa: me pidió disculpas y no se lo perdoné». Algo que la honra, pero la respuesta de la joven a la confesión de la autora de Lux provocó risas en el Movistar Arena afirmando: «Tú fuiste mucho más inteligente que yo, entonces». Después de ello, Aitana confesaba que estaba bien y el concierto de Rosalía seguía su curso.