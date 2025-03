La frase de Aitana sobre Sebastián Yatra que ya destapó lo que iba a pasar: «Cuando salga el documental…»

El estreno de Metamorfosis, la serie documental de Aitana Ocaña en Netflix, ha sorprendido a sus seguidores, revelando aspectos hasta ahora desconocidos de su vida. La producción, que se ha posicionado como uno de los grandes estrenos del año en la plataforma, ofrece una visión íntima y sin filtros de la artista catalana, mostrando su faceta más vulnerable. Tanto es así que Aitana llega a reconocer que es hipocondríaca y que sus miedos no le dejan disfrutar de todo lo que está consiguiendo.

Entre los muchos momentos que han llamado la atención de los espectadores destaca una declaración de Aitana que, con el tiempo, ha cobrado un significado premonitorio. Durante la grabación del documental, en un instante de sinceridad, la cantante expresó con naturalidad: «Muy probablemente cuando salga este documental ya no estaremos juntos», refiriéndose a su relación con Sebastián Yatra. Lo más llamativo es que estas palabras fueron dichas en presencia del propio artista colombiano, lo que evidencia que ambos eran conscientes de la fragilidad de su romance.

Desde que comenzó su relación, Aitana y Sebastián Yatra se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la crónica social. Sin embargo, su amor ha estado marcado por altibajos, hasta el punto de que decidieron darse una segunda oportunidad. Metamorfosis muestra esta segunda etapa del romance con una cercanía nunca antes vista, pero también deja claro que la distancia y las apretadas agendas de ambos hicieron imposible que funcionara a largo plazo.

Uno de los puntos clave del documental es precisamente la forma en que se retrata esta relación. Se percibe el cariño mutuo entre ambos, pero también se evidencia la dificultad de mantener una relación estable cuando sus carreras los llevan a distintos rincones del mundo.

Aitana y Yatra solo coincidían cuando sus compromisos laborales los ubicaban en la misma ciudad, lo que inevitablemente generaba tensiones y desgaste emocional. Los artistas se vieron obligados a romper, algo que el padre de Aitana no se tomó bien. «Cuando lo dejamos, a mi padre se le cayó el mundo. Me dijo que no quería que le presentara a ningún chico más», ha comentado la protagonista de esta noticia.

¿Sigue enamorada de Sebastián Yatra?

Si bien en el documental Aitana no ofrece una explicación detallada sobre los motivos del distanciamiento con Sebastián Yatra, sí deja entrever que fue él quien tomó la decisión final. Su próximo sencillo, 6 de febrero, contiene versos que muchos han interpretado como una clara alusión a la ruptura: «Todavía te quiero, yo te quiero (…) Maldito, me olvidaste el primero».

Durante los capítulos de Metamorfosis, Aitana no esconde su tristeza por el final de la relación. En un momento de vulnerabilidad, expresa su deseo de haber estado «toda la vida» con Yatra, aunque reconoce que no siempre es posible hacer que las cosas funcionen. Su frase premonitoria sobre la duración de su relación con el colombiano, dicha casi en tono de broma, se ha convertido en una de las grandes revelaciones del documental. «Ya sabemos que Sebastián es solo de un año», afirmaba con una sonrisa, sin imaginar que el tiempo le daría la razón.

Desde su estreno el 28 de febrero, Metamorfosis ha conseguido posicionarse como el contenido más visto de Netflix, superando incluso producciones consolidadas como Valeria o Entrevías. La dirección de Chloé Wallace ha sido clave para ofrecer una narrativa auténtica y cercana, permitiendo a los espectadores conocer a Aitana desde una perspectiva completamente nueva.

La docuserie no aborda únicamente su vida sentimental, también explora temas como la salud mental, los desafíos de la fama y la presión que supone el éxito. En definitiva, Metamorfosis ha logrado conectar con el público de una manera genuina, consolidando aún más la figura de Aitana como una de las artistas más influyentes de su generación.

Aitana toma una decisión

Además del impacto emocional que ha supuesto su ruptura, Metamorfosis también ha dejado entrever otros cambios en la vida de la artista. Uno de los más notorios ha sido su reciente decisión de prescindir de los servicios de su representante, Nuria Andreu. La noticia, que ha contado LOOK en exclusiva, ha causado sorpresa, ya que Andreu, quien anteriormente había trabajado con Rosalía en la era Motomami, llevaba apenas unos meses gestionando la carrera de Aitana. Según se ha dado a conocer, la decisión de la cantante fue repentina, dejando a su exmánager completamente desconcertada.

El motivo detrás de esta ruptura profesional no ha sido revelado en detalle, pero coincide con el estreno del documental y con un momento clave en la carrera de Aitana, quien se encuentra en plena preparación de sus conciertos en el estadio Santiago Bernabéu. Cabe recordar que estos espectáculos, inicialmente programados para diciembre, fueron pospuestos al 27 y 28 de junio de 2025 debido a los conflictos vecinales relacionados con el ruido en la zona.