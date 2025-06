El verano comienza hoy mismo y con él llegan dos cosas inevitables: el calor sofocante y las ansiadas rebajas de verano 2025. Por ello es importante conocer bien las fechas de todas las marcas y firmas y sobre todo, si todas las comunidades autónomas las inician el mismo día y también, consejos para aprovecharlas al máximo.

Lo primero que debemos recordar es que ya hace muchos años que las rebajas de verano no arrancan el 1 de julio o la primera semana de ese mes. Desde que fuera liberalizado el periodo de rebajas, tanto en invierno como en verano, cada tienda o firma puede hacerlas cuando quiera, o considere. Y en el caso de las que llegan en época veraniega, tenemos que decir que prácticamente todas las marcas las comienzan antes de que acabe el mes de junio y no sólo eso, sino que también se da el caso de que suelen empezar un día antes tanto en web como en las aplicaciones. Pero ¿cuándo exactamente? Toma nota porque te desvelamos a continuación, cuándo empiezan las rebajas de verano 2025 en Zara, Mango, Sfera y otras tiendas.

Cuándo empiezan las rebajas de verano 2025 en tiendas Inditex

Inditex, el gigante gallego que agrupa a marcas como Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, Oysho, Massimo Dutti y Lefties, repite la fórmula de años anteriores: las rebajas comenzarán el 25 de junio a las 19:00 en su app y página web, y un día después, el 26 de junio, en tiendas físicas. Esta estrategia les funciona a la perfección, ya que permite que sus clientas más fieles (y rápidas con el dedo) consigan las primeras gangas desde el sofá de casa, muchas veces antes de que el cartel de rebaja se cuelgue en los escaparates.

Rebajas de verano en Mango

Mango ha decidido adelantarse ligeramente al resto, con un calendario que ya ha comenzado, con un inicio el 20 de junio en su tienda online y app. Sus rebajas han comenzando con descuentos iniciales del 30%, que se irán ampliando conforme avance el mes de julio. Esta fórmula escalonada permite que haya una renovación constante del catálogo rebajado, así que si no encuentras lo que buscas en la primera semana, es probable que aparezca más adelante. El 23 de junio, las ofertas llegarán también a sus tiendas físicas.

Cuándo son las rebajas de verano en El Corte Inglés

Los grandes almacenes por excelencia, El Corte Inglés, mantienen la tradición con una pequeña vuelta de tuerca que no tiene rival ya que ha sido la primera este año, en inaugurar rebajas. Comenzaron el jueves 19 de junio con descuentos, en un principio, hasta el 40%, tanto en web, como en app y también en sus tiendas físicas.

H&M, Sfera, Parfois y otras firmas que tienen rebajas

Otras marcas del sector textil también han adelantado su calendario. En muchos casos, el 20 de junio se consolida como el día clave, aunque algunas firmas como El Corte Inglés, han querido ganar la partida incluso antes:

H&M : como El Corte Inglés inició rebajas el pasado 19 de junio , pero sus clientas registradas en la app han podido acceder antes gracias a la venta anticipada.

: como El Corte Inglés inició rebajas el pasado , pero sus clientas registradas en la app han podido acceder antes gracias a la venta anticipada. Sfera : la cadena de moda de El Corte Inglés sigue la misma línea y empezó el 20 de junio, con rebajas en toda su gama de ropa urbana, juvenil y casual.

: la cadena de moda de El Corte Inglés sigue la misma línea y empezó el 20 de junio, con rebajas en toda su gama de ropa urbana, juvenil y casual. Cortefiel, Women’secret y Springfield: estas marcas pertenecientes al grupo Tendam han aprovechado el tirón de los Cyber Days de mediados de junio para mantener un hilo continuo de promociones, pero su campaña oficial de rebajas de verano se activó el 20 de junio, con descuentos que pueden llegar al 50%.

estas marcas pertenecientes al grupo Tendam han aprovechado el tirón de los Cyber Days de mediados de junio para mantener un hilo continuo de promociones, pero su campaña oficial de rebajas de verano se activó el 20 de junio, con descuentos que pueden llegar al 50%. Parfois: esta firma de accesorios y moda portuguesa suele ser más tardía, y todo apunta a que sus rebajas comenzarán el 25 de junio, tanto en tienda como en web.

¿Qué pasa con las fechas oficiales por Comunidades Autónomas?

Aunque desde hace años las rebajas están liberalizadas y cada marca elige sus fechas, muchas Comunidades Autónomas mantienen un calendario oficial orientativo, sobre todo para el comercio minorista. Estas son las fechas más comunes en 2025:

Del 1 de julio al 31 de agosto : Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla.

: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla. Del 1 de julio al 30 de septiembre : Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y País Vasco.

: Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y País Vasco. Fechas especiales: Madrid del 21 de junio al 21 de septiembre, Comunidad Valenciana del 29 de junio al 5 de septiembre, y Aragón del 1 de julio al 1 de septiembre.

En la práctica, estas fechas afectan sobre todo a pequeños comercios o tiendas que no pertenecen a grandes cadenas. Las grandes marcas, como hemos visto, han marcado ya sus propios ritmos y estrategias.

Cómo sacarles el máximo partido

A la emoción de ver etiquetas rojas por todas partes se le puede añadir un poco de estrategia. Si no quieres acabar con cinco camisetas casi idénticas y unos pantalones que no sabes ni con qué ponerte, lo mejor es que planifiques. Haz una lista previa de lo que necesitas, revisa tu armario y elimina lo que ya no usas. Así evitarás compras duplicadas o por impulso.

Otro truco infalible: marca tus prendas favoritas en las apps de las tiendas antes del inicio oficial de las rebajas. Así sabrás si han bajado de precio, si siguen disponibles en tu talla o si han volado en cuestión de horas. Las primeras horas del primer día (especialmente online) son clave, ya que muchos artículos desaparecen en cuestión de minutos.

Y no olvides registrarte en las webs que lo permiten: muchas tiendas ofrecen descuentos exclusivos o acceso anticipado a quienes están en sus bases de datos. No cuesta nada y puede marcar la diferencia entre conseguir ese vestido que te encanta… o quedarte solo con las sandalias.