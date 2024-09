Sebastián Yatra, entre lágrimas en pleno concierto al cantar una de sus canciones más románticas

Han sido días de muchas emociones para Sebastián Yatra, de eso no cabe duda. El artista, de origen colombiano, ha acaparado los titulares de los principales medios de comunicación tras su segunda ruptura sentimental con Aitana. Ambas estrellas decidieron darse una nueva oportunidad este 2024, tras haber concluido su relación el pasado 2023. Una historia de amor con la que se convirtieron en el vivo ejemplo de cómo el cariño de una amistad puede transcender a un amor mucho más intenso. Sin embargo, el pasado mes de agosto comenzó con fuerte rumores que señalaban que la pareja habría decidido tomar rumbos por separado. Pero, ¿quién inició estas teorías? Pues, la mismísima Aitana durante la celebración de uno de sus últimos conciertos.

De momento, ninguno de los protagonistas ha confirmado o desmentido lo que ya es un secreto a voces. Pero, en ocasiones, la música habla mucho más. Mientras que la cantante catalana rompía a llorar durante una de sus actuaciones, el artista ha vivido una experiencia similar durante su show en Lanzarote, Islas Canarias. Pues, según se ha podido saber, el cantante dio un concierto multitudinario en las fiestas de San Ginés. Una cita musical a la que acudieron, según datos proporcionados por el Ayuntamiento, más de 65 mil personas. Sin lugar a duda, un evento único y muy esperado donde, como era de esperar, todos los ojos iban a estar puestos en el intérprete de Akureyri. Sin embargo, lo que nadie se imaginaba era que las emociones de los últimos días terminarían superando al joven.

«Todas estas canciones son el resultado de vivir y eso es lo que estamos haciendo todos aquí en este mundo. Enfrentándonos a cada emoción, aceptándola, abrazándola. Lo bueno, lo malo», comentó el artista. Fue entonces cuando Sebastián Yatra procedió a entonar el tema Cómo mirarte, canción que lanzó al mundo en el 2015 y que, sin lugar a duda, es una de las más románticas de su repertorio.

Como los fans del artista saben muy bien, para este sencillo compartió videoclip con la también cantante Greeicy. De hecho, por aquel entonces, se relacionó sentimentalmente a ambas estrellas, aunque nunca hubo confirmación oficial. Un tema muy romántico cuyos versos, por lo que parece, han terminado por derrumbar al cantante.

Su relación con Aitana, aunque no fue duradera, estuvo plagada de buenos momentos. Los artistas siempre intentaron mantener al margen del foco mediático su noviazgo, pero había ocasiones en las que no podían evitar gritarle al mundo lo mucho que se amaban. Por ello, los versos de este tema ha removido muchos recuerdos en la estrella colombiana.

«No me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte qué me haces sentir. Como si fuera el verano y el invierno no existiera», dicen algunos de los versos de Cómo Mirarte. «No sé cómo ser yo mismo, si no estás al lado mío. Se harán largos estos meses, si no estás junto a mí. Y con esa sonrisa, que nunca se olvida, llegaste y te vi. Y ya no puedo soportar, que tú no seas la que me ama», dicen también.

Aunque intentó disimular sus emociones, Yatra no pudo evitar derrumbarse en plena actuación. Pues, su reciente ruptura con Aitana ha debido de despertarle muchas emociones a la hora de cantar este tema. Un gesto que no ha pasado desapercibido por los fans en redes sociales.