La reacción de Aitana al ser preguntada por la sonada ruptura con Sebastián Yatra

El mes de agosto está siendo una montaña rusa de emociones para Aitana, de eso no cabe duda. Hace unas semanas, la artista catalana finalizó su gira de festivales por España y lo hizo con un concierto final donde dejó claro lo mucho que ha crecido a nivel profesional durante los últimos años.

Pero, fue precisamente en este show donde hizo prender todas las alarmas con sus inesperadas declaraciones antes de cantar Akureyri. Sus palabras provocaron que el mundo entero comenzase a especular sobre una nueva ruptura entre ella y Sebastián Yatra, y no se equivocaron.

A los pocos días, ambos artistas hicieron oficial su ruptura sentimental. Una noticia completamente inesperada, pues se produjo poco tiempo después de haberse dado una segunda oportunidad a nivel amoroso. «Él viaja de México a Madrid el día 2 para reencontrarse con ella, que vuelve de la gira a la casa para verle. Te puedo decir que él resolvió la relación en 10 minutos», reveló el Maestro Joao para Yas verano.

Desde entonces, se ha especulado que el colombiano habría comenzado una relación con Bu Cuarón. Pero, Aitana ha optado por hacer oídos sordos a cualquier tipo de rumor o polémica y se ha marchado a Ibiza. Un viaje de desconexión que ha hecho junto a sus amigas y donde ha sido intervenida por la prensa.

Aitana da sus primeras declaraciones tras su ruptura con Sebastián Yatra

«No me lo puedo creer, no no no», ha exclamado Aitana al ver al reportero de Europa Press. «Parece que viniste con el corazón roto y has vuelto con el corazón renovado», le dijo el comunicador. Unas palabras con las que hizo referencia al supuesto romance que ha surgido entre ella y Biel Juste.

«No, muchas gracias», respondió la intérprete de 11 razones. «¿Qué pasa con Biel Juste? ¿Has empezado una nueva relación con él? ¿No tienes nada que comentarnos sobre él? Un chico muy guapo, por lo menos», continuaba diciéndole el periodista. Pero, Aitana optó por guardar silencio.

Fue entonces cuando el reportero le pregunto por Yatra y su supuesta nueva conquista. Cansada de la presión mediática, la cantante de 25 años optó por subirse al coche y cerrar la puerta. Un gesto tajante con el que dejó claro que no iba a dar ningún tipo de declaración, y menos sobre su ex pareja.

Por su parte, Yatra tampoco ha dado ningún tipo de declaración sobre su ruptura con la española. Actualmente, el artista se encuentra muy enfocada en el lanzamiento de su nueva música. De hecho, a finales de este mes estrenará Los Domingos, un tema del que se especula que habla de su historia de amor con Aitana.