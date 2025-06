Ángel Cristo estalla contra Bárbara Rey y confirma lo peor: «Te vas a…»

Las tensiones entre Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo han alcanzado un punto de no retorno. Lo que durante años se insinuó entre líneas o se comentaba en círculos cerrados ha estallado con una intensidad inesperada. La publicación de las memorias de la vedette, en las que se narran episodios personales cargados de controversia, ha servido de chispa para reavivar un conflicto que llevaba tiempo latente. Esta vez, el enfrentamiento ha sido frontal, público, sin matices y ha confirmado lo peor: la guerra no tiene fin.

Ángel ha decidido romper el silencio y responder de forma contundente a lo que considera una traición por parte de su madre. El detonante ha sido, según él mismo ha explicado, la imagen que Bárbara Rey proyecta en su libro y el modo en que, desde su punto de vista, ha manipulado el relato de su historia familiar. La reacción ha sido tan visceral como explícita: «Mamá, te vas a cagar», ha dicho sin rodeos, dejando claro que lo que viene puede ser mucho más duro.

Ángel Cristo ha estallado

Lejos de refugiarse en entrevistas pactadas o comunicados suaves, el hijo de la artista ha recurrido a las redes sociales para lanzar un mensaje directo. En un vídeo publicado en sus perfiles, Ángel Cristo ha expresado, sin edulcorar, la magnitud de su enfado. Se ha mostrado cansado de mantener la calma y ha advertido que, hasta ahora, ha sido prudente. Pero esa contención, según sus palabras, ha llegado a su fin.

«Esta vez mi madre me ha cabreado de verdad», ha declarado con una mezcla de rabia y decepción. En su discurso, se ha referido a la relación que ha tenido con ella en términos demoledores: «Hay animales de compañía que lo hacen mejor que una madre». Una frase que resume el nivel de ruptura emocional que siente hacia la figura materna y que sugiere que lo narrado en las memorias ha superado un límite que ya no está dispuesto a tolerar.

La crítica al libro también ha sido rotunda. Ángel Cristo ha cuestionado su valor, su contenido y su intención: «Nos estamos leyendo el libro… qué malo es, qué mal escrito». Asegura que sus opiniones no son gratuitas y que, en caso de querer ir más lejos, dispone de información que podría dejar a su madre en una situación muy comprometida: «No he hecho sangre con mi madre, tengo muchas pruebas mucho peores. Te has pasado mucho, y ni siquiera tú sabes todo lo que tengo».

La postura de Ana Herminia

En este conflicto, la figura de Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo, ha cobrado un peso inesperado. Aunque hasta ahora había permanecido en un segundo plano en lo que respecta al conflicto entre madre e hijo, esta vez ha decidido tomar partido de forma explícita.

«Ahora ya no es una guerra de Ángel, sino mía», afirma con firmeza. Su intervención no se limita al apoyo emocional: toma voz propia y plantea que ella también se siente afectada por la situación. «A nosotros nos sobran ovarios y cojones para hablar de todo y no nos van a callar», añade con determinación. Su crítica a Bárbara Rey también se centra en la exposición mediática y el interés económico que, según ella, motivó la publicación del libro: «A mí sí me gusta la tele. Ella ha ido por dinero».

Kiko Hernández defiende a Bárbara Rey

En medio de esta tormenta emocional, las reacciones no se han hecho esperar. Uno de los primeros en pronunciarse ha sido Kiko Hernández, que ha intervenido en defensa de Bárbara Rey. Sus palabras, pronunciadas durante la emisión del programa Tentáculos el pasado martes 17 de junio, han sido especialmente duras contra Ángel Cristo.

El colaborador ha recordado el apoyo económico y personal que Bárbara habría brindado a su hijo durante años. «Tu madre te ha mantenido toda tu vida, que tu madre te ha protegido, que tu madre te ha dado de comer, que tu madre ha estado hasta hace un año o dos años dándote todos los meses pasta», ha enumerado Hernández, dejando claro que considera injustas las acusaciones de Ángel. Además, ha subrayado que Bárbara, pese a tener motivos, ha optado por no tomar represalias: «Podría hundirte y está callada».

La crítica de Kiko Hernández no se detuvo ahí. También señaló que la vedette habría podido tomar acciones legales, pero eligió el silencio como vía de contención: «Se podía haber querellado contra ti y podrías terminar en la cárcel y no lo ha hecho». E incluso cuestionó la ausencia de ataques en las propias memorias: «Te podía haber puesto a parir en las memorias y no lo ha hecho».

La escalada del conflicto entre Ángel Cristo y su madre evidencia un distanciamiento cada vez más profundo. Lo que en otros tiempos pudo haber sido una relación con altibajos marcados por silencios y reconciliaciones parciales, hoy se dibuja como una ruptura sin vuelta atrás.