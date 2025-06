Un experto lo aclara: ¿qué es mejor, dejar el aire encendido todo el día o apagarlo y encenderlo?

Dejar el aire acondicionado encendido todo el día o apagarlo y encenderlo es uno de los grandes dilemas que un experto aclara. Por lo que, quizás hasta el momento no habíamos ni esperado ver ese cambio que hasta la fecha no sabíamos lo que teníamos en este momento. Todo está por las nubes, desde una simple compra que se puede convertir en una odisea, hasta un giro destacado que podemos conseguir con un simple hecho que puede acabar siendo relevante.

Sin duda alguna, tenemos que empezar a ver llegar este cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Vamos a dejar atrás las falsas creencias de que apaga y encender es más barato o que no cuesta nada mantenerlo encendido. Todo tiene su razón de ser y puede acabar siendo la antesala de algo más, en especial cuando estamos ante un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en estos días que teníamos por delante. Es hora de dejar salir un cambio radical que quizás hasta ahora no sabíamos que teníamos por delante y que se convertirá en algo que nos salvará el verano.

El aire acondicionado funciona todo el día

La realidad es que, en muchas casas, en muchos puntos del país, vivir sin aire acondicionado es algo imposible. Necesitamos este elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que cada euro cuenta, pero también cada grado.

Durante el día es imposible sobrevivir a esos 40º que marca el termómetro sin ese frío que conseguimos ver llegar con un electrodoméstico que se ha convertido en uno de los más deseados de todas las casas. Un buen básico que seguramente acabará siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Queremos empezar a poner en práctica un elemento que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a unas necesidades en las que todo es posible. Con ciertos elementos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración y que acabará marcando una diferencia importante.

Estas temperaturas que estarán por encima de lo que sería habitual acabarán marcando un giro radical para el que quizás no estamos del todo preparados. Para vivir bien, necesitamos estar preparados para asumir una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Los expertos de Expert Clima nos dicen que: «El aire acondicionado es como cualquier otro aparato, gasta algo más de energía al arrancar. Pero ese pico de consumo solo dura unos segundos, y no es mucho comparado con lo que consume si se queda funcionando durante horas. Así que, si vas a salir de casa o no vas a estar en alguna habitación bastante rato, lo mejor es apagarlo. No tiene ningún sentido que esté funcionando en un sitio donde nadie lo está aprovechando. En cambio, si sales solo 10 o 15 minutos, normalmente sí es mejor dejarlo encendido, sobre todo si la habitación es pequeña y se enfría rápidamente. Pero si te vas a hacer la compra o sales a trabajar, apágalo sin duda alguna».

Siguiendo con la misma explicación: «Podría parecer que así se va a ahorrar, y tal vez sí, pero depende del tipo de aire que tengas y del aislamiento de tu casa. Si tu vivienda pierde el frío con facilidad (puertas abiertas, ventanas mal aisladas, sol directo todo el día…), el aire estará encendiéndose y apagándose cada dos por tres para mantener esos grados. Y ahí es donde se va a notar en la factura de la luz. Además, los aparatos tipo split de pared tienen tecnologías para ahorrar cuando llegan a la temperatura programada, pero eso no significa que se haya apagado. Siguen gastando luz, pero menos. Por eso, dejarlo todo el día encendido para que no tenga que arrancar otra vez no suele compensar».

Por lo que al final acaba siendo más recomendable:

Usa el aire solo cuando lo necesites. No lo tengas puesto todo el día por si acaso.

Programa el encendido y apagado automático. La mayoría de modelos lo tienen.

Aprovecha el modo “eco” o “sleep” por la noche. Gasta menos y mantiene la temperatura de forma más confortable.

Mejora el aislamiento. Baja persianas, cierra puertas, usa cortinas. Todo lo que ayude a que el frío no se escape o a que el calor no entre, hará que el aire acondicionado trabaje menos.

Usar el aire acondicionado cuando realmente sea necesario, teniendo en cuenta la temperatura exterior y si estamos mucho tiempo o no en casa. No es lo mismo salir a por el pan que marcharse a la piscina, en definitiva, el sentido común, siempre acaba siendo el que marca estos días que tenemos por delante.